Comercialización, sostenibilidad y tecnología al servicio de la edificación, protagonistas de ePower&Building

La comercialización, la sostenibilidad y la tecnología al servicio de la edificación serán los protagonistas del programa de jornadas y encuentros profesionales de ePower&Building 2018, que se desarrollará del 13 al 16 noviembre en Ifema.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, ePower&Building englobará bajo el lema de 'Transforming the way we build a Green World', a varios salones y ferias internacionales.

En concreto, participarán el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas Construtec; el Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra Archistone; la Feria Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones Bim Bimexpo; el Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar Veteco; y el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica Matelec.

Del mismo modo, estos eventos coincidirán con el Salón Internacional de Soluciones para la Industria y Smart Factory Matelec Lighting, que tendrá lugar en las mismas fechas.

Por su parte, Bimexpo volverá a habilitar su Bim Forum, donde se analizará "los últimos retos, avances y tecnologías al servicio de la industria del Bim". El programa en dicho espacio arrancará el primer día de Feria, el 13 de noviembre, con el encuentro 'BIM: una prioridad para las Administraciones Públicas'.

La programación de jornadas técnicas de los salones de ePower&Building 2018 también abordarán todo tipo de cuestiones "que preocupan al sector de la edificación".

Así, el día 14 de noviembre, la nueva área para la eficiencia energética de la Feria, el 'Foro GBCs', acogerá un encuentro sobre 'La valoración y la financiación de la Edificación Sostenible'.

También el 14 de noviembre tendrá lugar la 'III Jornada Alimarket Construcción', convocada por la revista del sector Alimarket, y que girará en torno a 'Los retos del nuevo mercado".