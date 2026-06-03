La Comunidad expone su modelo de gestión de agua urbana en el Congreso DAQUAS

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la presentación del 38º Congreso DAQUAS - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha participado este miércoles en la inauguración del 38º Congreso DAQUAS, que se celebrará hasta el viernes en Ifema y en el que la región expondrá su modelo de gestión de agua urbana ante más de un millar de expertos en la materia.

Durante su intervención, Novillo ha asegurado que este foro es "una gran oportunidad para dar a conocer el modelo" de Canal de Isabel II, que contempla en su Plan Estratégico "la mayor inversión en obra pública hidráulica del siglo" en la Comunidad de Madrid, según se desprende de un comunicado del Ejecutivo regional.

"Esta gran apuesta hace que la Comunidad de Madrid sea líder en eficiencia hídrica en España, registrando las menores pérdidas de agua potable, con un 1,86%, muy por debajo de la media nacional, que supera el 15%", ha destacado Novillo. Canal de Isabel II es anfitriona en esta iniciativa en su 175 aniversario.

Entre las ponencias que impartirán técnicos de Canal destacan sesiones en las que se abordarán cuestiones como la implantación masiva de la telelectura de contadores, el desarrollo de gemelos digitales, la sensorización de redes de distribución, la analítica de datos, gestión de avenidas, apagones y cuestiones de ciberseguridad.

El bloque regulatorio y estratégico tendrá gran protagonismo, con especial atención a la transposición de la directiva TARU (regulación europea sobre aguas residuales urbanas) y las nuevas exigencias normativas. Otras ponencias se enfocarán en la transición de modelos energéticos de empresas, así como aspectos sociales.

Durante la ponencia inaugurla del 38º Congreso DAQUAS se ha proyectado por primera vez el tráiler de 'Canal de Isabel II, asegurando a Madrid agua eterna', el primer capítulo de la serie 'Ingeniería Moderna', para dar a conocer los hitos de la empresa a través de su historia y en cuya producción ha participado el Ejecutivo autonómico.

La agenda técnica de este evento se complementará con el Salón Tecnológico del Agua, donde las empresas más representativas del sector mostrarán su actividad y sus últimas novedades. En este espacio, Canal de Isabel II también estará presente con un estand informativo, cuyo diseño se inspira en sus 175 años trabajando en el futuro de Madrid a través de este recurso natural.