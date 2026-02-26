La Comunidad será patrocinador oficial de la muestra de jóvenes diseñadores EGO de la MBFWMadrid

La Comunidad de Madrid, nuevo patrocinador oficial de EGO - IFEMA MADRID

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid será patrocinador oficial de EGO, la plataforma dedicada a jóvenes diseñadores dentro de la Mercedes- Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará del 17 al 22 de marzo.

Así lo ha trasladado Ifema Madrid en el que enmarca este apoyo en un nuevo acuerdo estratégico con el que el Ejecutivo autonómico "refuerza su apoyo institucional a la pasarela, coincidiendo además con el 20 aniversario de esta iniciativa de promoción del talento emergente".

Ifema Madrid ha insistido en que el Gobierno autonómico busca "consolidar la imagen" de la región como destino internacional de turismo creativo y cultural, utilizando la moda para atraer visitantes, aumentar la proyección exterior y generar nuevas oportunidades para el sector local.

Con motivo de estos veinte años de EGO la Comunidad de Madrid asumirá su patrocinio oficial, dentro del apoyo que el Gobierno regional presta tanto a la moda española como a su principal escaparate, la MBFWMadrid, y al talento emergente.

La Administración madrileña ha acompañado a EGO desde sus inicios, cuando los primeros desfiles se celebraban en la Sala Alcalá 31, espacio cultural que alberga la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y EGO comenzaba a consolidarse.

La jornada dedicada a los nuevos creadores cerrará la MBFWMadrid el domingo 22 de marzo en el Pabellón 14.1 del recinto ferial madrileño, donde diez diseñadores emergentes presentarán colecciones "personales y disruptivas, que reflejan distintas visiones del diseño actual".