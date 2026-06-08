Confirmadas más de 500 empresas a seis meses de la Semana de la Electrificación y la Descarbonización

Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización de Ifema, a falta de seis meses para su celebración, ha conseguido ya la confirmación de 500 empresas participantes, alcanzando el 85% de su ocupación prevista.

Según ha indicado Ifema en un comunicado, el proyecto, que integra las ferias Genera y Matelec, dispondrá de una superficie superior a 30.000 metros cuadrados, distribuidos en los pabellones 7, 8, 9 y 10 del recinto ferial. Además, cuenta con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para la organización, el ritmo de comercialización "no solo anticipa una alta participación", sino que sitúa ya a este evento en "niveles cercanos" a su última convocatoria, "consolidando el atractivo de una cita que ha evolucionado hacia un formato integrador capaz de reunir toda la cadena de valor de la transición energética".

Esta cita articula un ecosistema completo en torno a la electrificación, desde la generación renovable hasta sus aplicaciones finales en industria, edificación o movilidad, y refleja la transformación del modelo energético, además de actuar como espacio de conexión entre los actores que lo conforman.

Asimismo, la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización contará con el respaldo del tejido asociativo y profesional, con la participación de las principales asociaciones sectoriales que facilitan y acompañan "a cada vez más empresas asociadas" en una participación colectiva.

Entre ellas, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME)o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); y la participación de asociaciones como la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas (Fenie), o la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tienen participación expositiva en foros y actividades, así como el apoyo de los principales medios de prensa técnica y especializada.