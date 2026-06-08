Archivo - El Congreso Europeo SocioCARE busca "visibilizar soluciones" ante los desafíos del sector sociosanitario en Ifema Madrid - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá esta semana, del 9 al 11 de junio, la celebración del I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, un punto de encuentro del sector sociosanitario europeo que busca "analizar la situación actual del sistema y visibilizar soluciones concretas ante los desafíos del sector".

De esta manera, el evento reunirá a administraciones y profesionales en un momento "especialmente trascendental para el sistema de dependencia español", cuyo presupuesto de 13.500 millones de euros está "lejos" de la media de la Unión Europea y enfrenta una lista de espera de más de 258.000 personas, según han recogido en un comunicado.

El evento, organizado por Ifema Madrid con el apoyo del Grupo Senda, se erige "como un escaparate de innovación" en el que empresas y profesionales presentarán avances tecnológicos, nuevos modelos de gestión y servicios orientados "a elevar la calidad asistencial y la eficiencia operativa en el ámbito sociosanitario".

LA TECNOLOGÍA COMO "EL PILAR DE LA EFICIENCIA"

Según han explicado, en el escenario de presión asistencial, la tecnología se emerge como "el pilar de la eficiencia". De esta manera, la compañía Chiptech ha presentado "soluciones que eliminan los fallos de comunicación".

Su terminal domiciliario SEVEN ha destacado por una funcionalidad de doble SIM redudante. Si la red principal falla, el dispositivo conmuta automáticamente a una vía alternativa para asegurar que la alerta de emergencia siempre llegue al centro de atención.

Para la seguridad fuera del hogar, el dispositivo GO "redefine la autonomía de los mayores" mediante un diseño que cuenta con una batería con autonomía de un mes y un sistema de carga inalámbrica.

Este pulsador móvil 4G/3G incorpora localización GPS y detector de caídas, para permitir así "una vida activa con la garantía de ser atendido en cualquier lugar".

Por otro lado, la higiene y limpieza de centros también han conseguido hacerse espacio en este congreso. El proveedor Sanikey ha introducido la "limpieza probiótica", una tecnología que utiliza microorganismos para "una higiene activa las 24 horas del día" que reduce el esfuerzo físico del personal.

Esta innovación se complementa con la aplicación Clean-Key, que utiliza Business Intelligence para gestionar pedidos de forma "predictiva". El sistema permite a las residencias --que ya gestionan más de 15.000 plazas mensuales-- trabajar con "cero inventario, automatizando el gasto y simplificando la operativa".

DIGITALIZACIÓN Y APUESTAS SOSTENIBLES

Más allá, la digitalización integral también es una de las grandes protagonistas de esta edición de SocioCARE. Por su parte, Medicip Health ha presentado el sistema SIDI BLED, una "solución única" que gestiona llamadas a enfermería y control asistencial íntegramente vía Wi-Fi.

Además, han propuesto pantallas neuroactivas para terapias cognitivas y sistemas de trazabilidad textil para evitar pérdidas en lavandería.

En el ámbito de la gestión, la plataforma Resilife se presenta como el "cerebro" del centro mediante la automatización de registros y la conexión en tiempo real entre profesionales y familias para ofrecer una "comunicación segura y fluida".

Finalmente, el sistema Smart Care de Induquim busca reforzar el bienestar físico del residente. Así, han presentado un método de lavado sostenible que utiliza componentes "poco abrasivos que protegen las pieles más sensibles".

"Al asegurar la suavidad de los tejidos y eliminar manchas críticas como fluidos o sangre, la tecnología contribuye directamente a prevenir ulceraciones posturales en pacientes de larga estancia", han sostenido.

UN MODELO DE "SUFICIENCIA FINANCIERA Y EXCELENCIA ASISTENCIAL"

Por su parte, el congreso de SocioCARE "no solo muestra tecnología, sino que pone sobre la mesa la necesidad de un Pacto de los Cuidados".

Así, presentan un modelo con un déficit estimado de 103.000 plazas residenciales y una inversión privada que ya alcanza los 867 millones de euros.

De esta manera, han combinado "la suficiencia financiera con la excelencia asistencial" que las nuevas tecnologías propuestas permitirían alcanzar.