Demostraciones, formación y nuevos formatos trasladarán en Look Focus las tendencias en peluquería y barbería

LOOK Focus. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio Look Focus acercará las nuevas tendencias de la peluquería y la barbería profesional mediante demostraciones, presentaciones y encuentros sobre cabello rizado, dermotricología, digitalización e inteligencia artificial aplicada al salón, en el marco de Look Madrid 2026, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid.

La programación se completará con las actividades del Main Stage y la Pasarela Hair Look, que combinarán formación, propuestas relacionadas con la evolución del negocio y citas de la peluquería nacional e internacional, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante las tres jornadas, Look Focus ofrecerá una perspectiva práctica de los cambios que están transformando el sector, con contenidos sobre el cuidado y la definición del cabello rizado, la digitalización de la barbería y las tendencias internacionales, entre otros asuntos.

Las demostraciones contarán con la participación de Booksy, Kapyderm, La Fresca Cosmética Ecológica, Treatwell, Esla Italy, Kapymen Journal, ODA Tools, Barberías con Encanto, Salon Space, QHAIR, HeyDiga, Thuya e Intercoiffure España.

La agenda incluirá también la presentación de Kapymen Journal, 'Hairitage, los veinte legados del mundo de la peluquería', la décima edición de los Premios Barbería con Encanto y la Gala de Entrega de Estrellas QHAIR, además de distintas demostraciones técnicas.

Demostraciones y formación en el Main Stage El Main Stage, uno de los nuevos escenarios de Look Madrid 2026, acogerá espectáculos, demostraciones, formación y presentaciones relacionados con el corte, el color, la barbería, la peluquería femenina, el Head Spa y la dermotricología, así como propuestas vinculadas a la evolución del negocio.

Por este espacio pasarán Fundesmo, Gamma Più, Kapyderm, Oda Tools, Ragnar, Treatwell, Amabilia, Termix, Klasscolor, Siëro, Salon Space, Dousse y Booksy, que mostrarán tendencias, colecciones y nuevas propuestas para los profesionales. También se celebrarán el encuentro corporativo de Kapyderm y la final de los Captain Cook Barber Awards.

Además, el Main Stage albergará Look Talks, patrocinado por Kemon, con tres sesiones centradas en el mercado, la tecnología y la imagen personal.

El responsable del Área de Formación y Conocimiento de Mercado de Stanpa, Óscar Mateo, analizará la evolución de los mercados de peluquería y estética; Sonia Boost abordará el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas estrategias de negocio, y Jesús Reyes profundizará en el papel de la peluquería en la construcción de la imagen personal.

La programación artística se desarrollará en la Pasarela Hair Look, que reunirá Effervescene, los AIPP Awards, los Premios Fígaro y el Alternative Hair Show Extravaganza, cuatro encuentros dedicados a la creatividad, la técnica y el talento de la peluquería profesional.