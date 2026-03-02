El diseño internacional, protagonista de ExpoÓptica 2026

El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología organizado por IFEMA MADRID del jueves 9 al sábado 11 de abril, reunirá en el área de Moda Óptica a firmas nacionales e internacionales - IFEMA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diseño internacional será uno de los protagonistas del Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología (ExpoÓptica) que reunirá a firmas que comparten como estrategia "el desempeño técnico y el cuidado de lasalud visual".

Según recoge Ifema Madrid en un Comunidado, esta feria, que tendrá lugar del 9 al 11 de abril contará en el área de Moda Óptica con la participación de Design Eyewear Group, Morel, De Rigo, Blackfin, Woodys, SeaPort ODLM, Thema Optical, Orgreen, Go Eyewear, Proóptica Iberia, Jisco, Visionario Le Parc, Opti-Privèe, Zoco Eyewear y Zen Eyewear, entre otras firmas, que presentarán colecciones pensadas para un "consumidor exigente que busca identidad, durabilidad y confort sin renunciar a la innovación".

Así, el visitante profesional descubrirá una panorámica de las corrientes que están marcando la temporada como monturas de geometrías atrevidas y asimetrías armónicas que perfilan el rostro, reinterpretaciones del espíritu setentero y ochentero en clave contemporánea, lentes coloreadas que aportan matices estéticos sin sacrificar prestaciones, materiales de nueva generación con foco en la sostenibilidad --desde acetatos biodegradables hasta propuestas en bambú-- líneas minimalistas de perfiles ultrafinos y, como gran vector transformador, tecnologías que incorporan lentes fotocromáticas o soluciones inteligentes como respuesta a estilos de vida conectadas.

ExpoÓptica y ExpoAudio concentran la oferta expositiva de su 35ª edición en tres jornadas laborables con el objetivo estratégico de reforzar su carácter profesional y en un ambiente más especializado de 10 a 20 horas. El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología reunirá primeras marcas de moda óptica, fabricantes, distribuidores, centros de formación y proveedores como desarrolladores de software especializados o bienes de equipo para centros auditivos y ópticas, "contribuyendo esta amplia representación a la dinamización comercial".