EAT2GO 2019 impulsa la transformación del food delivery y del take away

Publicado 28/06/2019 11:35:00 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

EAT2GO, la cita dedica a los sectores del Food Delivery y del Take Away, celebrará su próxima edición del 13 al 15 de noviembre en el pabellón 7 de la Feria de Madrid, volviendo a posicionarse como el único evento especializado y monográfico para la industria del food-to-go, ha informado Ifema en un comunicado.

Además, la coincidencia de esta feria con Vendiberica, punto el punto de encuentro comercial para la industria del vending y la restauración automática, que prevé una participación de 200 empresas y 10.000 profesionales de más de 55 países, lo convierten en la gran plataforma comercial para estos sectores. Asimismo, coincidirá en fechas con EMPACK, una cita anual obligada para los profesionales del envase y embalaje.

EAT2GO, la herramienta a disposición de los profesionales y propietarios de restaurantes y tiendas con servicio a domicilio y Take Away, servirá para conocer proveedores y sus soluciones, y herramientas que les ayude y asesore en cómo aumentar el volumen de su negocio vía el Food To Go, fortaleciendo la lealtad de sus clientes hacia su marca.

Igualmente para todos aquellos restaurantes tradicionales que buscan incrementar su cifra de negocio incorporando el servicio Delivery en su carta, como un canal más de ventas, y que puede incrementar su facturación entre un 25 por ciento y un 40 por ciento desde el primer momento.

El perfil de visitantes del certamen son restaurantes Food Delivery, tiendas Take Away, Hoteles-Catering y Food Service, cadenas y franquicias Food to Go, tiendas de conveniencia e In-store, Retail y Distribución, Bakeries & Sandwich shops; profesionales que tendrán la oportunidad de conocer soluciones, productos, servicios y asesoramiento en la feria.

La oferta expositiva estará estructurada en 3 grandes áreas: Food & Drink Products, toda la oferta de precocinados, elaborados, sandwhich and snacks, zumos, batidos, lácteos, frescos, sopas, salsas y preparados, cafés y solubles, comidas preparadas; Servicios Take Away & Delivery, plataformas de pedidos, apps, vehículos delivery y equipamiento, tecnologías delivery, packaging y embalaje, y Equipamiento, OCS, equipamiento cocinas, refrigeración, maquinas vending, dispensing, expendedoras, mobiliario.

Además, EAT2GO incluirá un completo programa de jornadas que se desarrollarán en el Foro Know How. Un contenido ad-hoc para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan gerentes y propietarios de establecimientos de restauración con el deseo de potenciar este nuevo canal de venta.