El Espacio Metro de Momad mostrará las novedades de más de 30 marcas para la próxima temporada

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Momad, el Salón Internacional de la Moda, Calzado y Accesorios, incorpora en su próxima edición el Espacio Metro, donde más de 30 marcas nacionales e internacionales presentarán sus Colecciones Avanzadas para la temporada Otoño-invierno 2025/2026.

Ubicado en el pabellón 8 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, ha sido diseñado como un punto de encuentro estratégico para permitir a los profesionales de la industria descubrir nuevas propuestas, tendencias y establecer relaciones comerciales con algunas de las marcas más destacadas del panorama actual, ha indicado la institución en un comunicado.

En total, serán siete showrooms que representarán a 33 firmas de alto nivel, distribuidas en siete áreas: Cps Comproser (Flo&Clo, Club Voltaire, Agspark); Secall Agency (Angels, Ananke, Cinzia Rocca, Fuego, La Petite Française, Ma Petite Capsule-Mpc, Marina V, Ploumanac'H, Tbs, Milaches. Fashion Collection); Show-room (Calatura, Diana Gallesi, G. Boldetti, Lindas, Paola Burani, Six Months. Slow Showroom: Yaya, Oakwood, Alèo, Maevy); Brandenmark (White Label By Rofa, Green Goose By Wega, Toni, Rosner, K-Design); DMI (Tuzzi, Passioni, Biston / Splendid); y Llus Tous (Fuchs Schmitt España, Fox).

Momad, que se celebrará de manera conjunta con las ferias Intergift, Bisutex y Madridjoya, abrirá sus puertas en el pabellón 8 de Ifema Madrid los días 7 y 8 de febrero, en horario de 10.00 a 19.00 horas, y 9 de febrero, de 10.00 a 16.00 horas.