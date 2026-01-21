Expodental 2026 supera la oferta de anteriores ediciones al alcanzar los 400 expositores

Feria Expodental - IFEMA MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) - Expodental 2026, el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, ha alcanzado los 400 expositores superando la oferta de ediciones anteriores, si bien sigue abierta la comercialización de los stands aún disponibles en los pabellones, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La feria, que tendrá lugar del miércoles 11 al viernes 13 de marzo de 2026 en Ifema Madrid, está organizada por Ifema Madrid en colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin.

La próxima edición cambiará sus fechas a días laborables para reforzar el carácter profesional, y se celebrará bajo el lema 'El camino a la innovación odontológica' y ocupará la superficie total de los pabellones 4, 6 y 8 de Ifema Madrid.

Luis M. Garralda, presidente del sector dental de Fenin, ha destacado que "la feria avanza como un reflejo del sector dental, que sigue creciendo y evolucionando a gran ritmo". "Y es una gran oportunidad para demostrar al mundo la importancia de esta feria, no solo como escaparate de innovación y formación, sino como una oportunidad única para reafirmar la relevancia y el dinamismo de nuestra industria", señala.

Por su parte, Félix Pérez-Fajardo, nuevo director de Expodental, ha señalado que "trabajan para que cada edición siga creciendo como plataforma de innovación, formación y negocio y para ello, el cambio a días laborables refuerza nuestro compromiso de ofrecer un entorno profesional, dinámico y plenamente alineado con las necesidades del sector".

CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Las empresas extranjeras también superan los registros de la anterior edición, con previsión de más de 160 expositores directos internacionales y más de 350 marcas procedentes de otros países, con un 22% de crecimiento, reforzando de manera significativa el posicionamiento internacional de Expodental y su atractivo como plataforma comercial global para la industria dental.

El elevado grado de ocupación registrado en esta fase de comercialización refleja la confianza de las empresas del sector dental en Expodental como escaparate de innovación, conocimiento y negocio, así como su capacidad para generar oportunidades reales de networking y relaciones comerciales de alto valor añadido.

Expodental volverá a incorporar la plataforma digital, Expodental LiveConnect, que ha sido renovada en pro de seguir fomentando el contacto profesional y facilitar la preparación de reuniones, además de ofrecer contenidos y actividades exclusivas.

Expodental se celebrará en coincidencia con Expomedes, la Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética, con productos y servicios complementarios al sector dental y con Iberzoo-Propet, la Feria Internacional para el profesional del animal de compañía configurando una propuesta amplia para la industria sanitaria europea.

Como patrocinador de Expodental, NACEX reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en el sector dental. Su objetivo es proporcionar soluciones logísticas avanzadas que optimicen los procesos de distribución y garanticen la máxima eficiencia para los profesionales de la odontología.

Esta colaboración con Expodental subraya su apuesta por apoyar eventos que fomenten el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y el intercambio de conocimiento en una industria en constante evolución.