Expodental convoca su próxima edición del 22 al 24 de marzo de 2028

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MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expodental, el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales organizado por Ifema Madrid, con el apoyo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha anunciado la celebración de su próxima edición del 22 al 24 de marzo de 2028, manteniendo el formato de miércoles a viernes implantado este año.

La decisión, ratificada por el Comité Organizador de la Feria, responde a "los excelentes resultados" obtenidos en la última edición, que reunió a más de 30.000 visitantes profesionales procedentes de 75 países y registró un incremento de la actividad comercial y de la participación internacional, "confirmando el acierto de un modelo ferial plenamente orientado al negocio".

También mantendrá un formato de miércoles a viernes tras el "éxito" de la pasada edición, un esquema que permitió concentrar la actividad profesional, favorecer un perfil de visitante más especializado y generar nuevas oportunidades para fabricantes, distribuidores, clínicas, laboratorios y profesionales del sector, "consolidando un entorno más eficiente para el desarrollo de relaciones comerciales y la presentación de innovaciones".

El director de Expodental, Félix Pérez-Fajardo, ha trasladado su agradecimiento a "todos los profesionales que asistieron a Expodental 2026, así como a los colegios, las sociedades científicas y al conjunto de organizaciones y entidades que contribuyeron al éxito de esta edición".

"Las cifras registradas reflejan la fortaleza y el dinamismo del sector dental. Seguiremos trabajando estrechamente con todos ellos para que Expodental continúe siendo la gran plataforma que impulsa la innovación, el conocimiento y las oportunidades de negocio de nuestra industria", ha remarcado.

Por su lado, el presidente del sector dental de Fenin, Luis M. Garralda, ha destacado que "el efecto dinamizador de Expodental sobre el mercado es incuestionable". "Tal y como muestran los resultados de nuestros últimos informes, la feria acelera la actividad comercial, favorece la renovación tecnológica y crea un entorno propicio para la generación de nuevas oportunidades de negocio", ha explicado.

Así, la cita de 2028 volverá a convertir a Ifema Madrid en el gran punto de encuentro de la industria dental, reuniendo a empresas, profesionales e instituciones en torno a las últimas innovaciones, tendencias y oportunidades de negocio que marcarán el futuro del sector.

Una convocatoria en la que se buscará "continuar impulsando la transformación y el desarrollo de la odontología, poniendo en valor la innovación tecnológica, la digitalización y el intercambio de conocimiento entre todos los agentes de la cadena de valor del sector".