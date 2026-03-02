Expodental reunirá a más de 400 expositores directos y 900 empresas representadas

Expodental - IFEMA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expodental, la gran cita de la industria dental en España, celebrará su próxima edición del 11 al 13 de marzo en Ifema Madrid con más de 400 expositores directos y 900 empresas representadas bajo el lema 'El camino a la innovación odontológica', ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El Salón, organizado por Ifema Madrid y Fenin, prevé más de 900 empresas representadas y un crecimiento internacional del 27%, con respecto a la anterior edición, consolidándose como un actor estratégico para un mercado que mantiene un fuerte impulso económico.

El dinamismo de la feria coincide con la evolución positiva del sector: el sector dental experimenta un crecimiento sostenido en relación con los principales países europeos. España es el cuarto país de Europa, detrás de Alemania, Francia e Italia, superando los 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

El crecimiento llega además en un ecosistema profesional altamente activo, con 44.000 dentistas en ejercicio, que trabajan en unas 25.000 clínicas y un aumento continuo en la demanda de tratamientos como implantes, ortodoncia -especialmente alineadores transparentes- y estética dental.

El sector dental español se distingue a nivel internacional por una fuerte integración digital, reflejo de la creciente modernidad de sus clínicas, cada vez más organizadas como verdaderos ecosistemas conectados.

Desde el diagnóstico hasta la planificación y la producción de dispositivos, pasando por la comunicación clínica y de marketing con el paciente, los procesos están cada vez más integrados y orientados a una mayor eficiencia y calidad asistencial.

La visualización anticipada de los resultados, el seguimiento a distancia y las primeras soluciones de automatización de la gestión están mejorando de forma tangible la experiencia del paciente.

Con cerca del 60% de las clínicas ya equipadas con tecnologías avanzadas como el escáner intraoral, el sector se prepara para una nueva fase de desarrollo, también gracias al impacto prospectivo de la inteligencia artificial.

Por todo ello, Expodental prevé superar los 31.000 visitantes profesionales de 42 países, con Portugal como principal mercado emisor internacional y reafirmarse como la feria de referencia de este sector.

APOYO EMPRESARIAL EN EXPODENTAL 2026

El impulso empresarial de Expodental se refuerza con la participación de Nacex, que como patrocinador del salón reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia mediante soluciones de mensajería avanzadas para optimizar la distribución en el sector dental, y con American Express, que se incorpora como Método de Pago Oficial y patrocinador del Speakers' Corner, aportando su experiencia en soluciones financieras para profesionales y clínicas.

Ambas colaboraciones subrayan el papel estratégico del salón como plataforma para el desarrollo tecnológico, la eficiencia operativa y la transferencia de conocimiento en una industria en plena transformación.