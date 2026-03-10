Expomedes dedica su primera edición a crecer con el sector de tecnología de la medicina estética

Expomedes. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética (Expomedes) celebra su primera edición con vocación de rápido desarrollo para "acompañar al sector en su evolución natural y para impulsar la conexión entre oferta, demanda e innovación".

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, tendrá lugar del miércoles al viernes y está promovida además de por la endidad ferial por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin.

"En un momento de crecimiento de mercado, donde los tratamientos dejan de concebirse únicamente como un elemento estético y pasan a formar parte del bienestar físico y emocional de los pacientes, Expomedes nace como catalizador que reúne soluciones tecnológicas de vanguardia y oportunidades de negocio", recoge Ifema Madrid.

Así, el visitante profesional encontrará una zona expositiva con soluciones y servicios para clínicas con tecnología contrastada, protocolos útiles y partners fiables para impulsar resultados y retorno desde el primer día, poniendo a la clínica en el centro. Además, su coincidencia con Expodental creará un "ecosistema ferial altamente especializado con impacto positivo en afluencia, visibilidad y sinergias comerciales".

Ya han confirmado su participación Aesthemed, Belium, Bosumed, Candela Medical, Esummed, Flowww, GVI, Henry Schein Medical, Laserluz, LPG, Naqua, Prim, Storz Medical y Termosalud.

Candela Medical presentará protocolos de piel, dispositivos IPL y láser para tratamientos cutáneos; soluciones de hidrodermoabrasión avanzada para preparar, renovar y potenciar resultados; Storz Medical acercará sus sistemas de ondas de choque extracorpóreas, un estándar en indicaciones músculo-esqueléticas y dermatológicas; y LPG, Termosalud, Laserluz y Aesthemed completan un abanico de aparatología para remodelación, firmeza, rejuvenecimiento y vascular, permitiendo diseñar protocolos combinados por indicación y perfil de paciente.

Para una práctica "segura y eficiente", Prim refuerza la continuidad asistencial con suministros hospitalarios, movilidad y cuidados de la salud, mientras que Henry Schein Medical y Bosumed aportan material médico. En el entorno de consulta y cabina, habrá marcas que ofrecen mobiliario y equipamiento diseñado para ergonomía, flujo y seguridad e instrumental y soluciones médico-quirúrgicas específicas.

Para sostener resultados y adherencia, Naqua aportará soluciones de dermocosmética clínica y biorevitalización orientadas a evidencia y continuidad del cuidado; GVI integrará la distribución de cosmética y complemento alimentario en protocolos integrales; Belium conecta equipos médicos y productos dermatológicos en propuestas de alto valor; y Esummed provee materias primas para formulaciones seguras y consistentes.

Finalmente, la toma de decisiones en el sector médico-estético empieza con diagnóstico avanzado y planificación. Por ello, entre la oferta expositiva, Flowww -software para clínicas- optimiza agenda, trazabilidad de tratamientos, indicadores de rendimiento y la relación continua con el paciente.