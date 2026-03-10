La exposición fotográfica y audiovisual 'Streetstyle: entre Madrid y Copenhague' de Mó llega a la MBFWMadrid

Cartel de la exposición fotográfica y audiovisual 'Streetstyle: entre Madrid y Copenhague' de Mó que podrá visitarse en la MBFWMadrid del 17 al 21 de marzo - MÓ

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mó impulsa, del 17 al 21 de marzo, la exposición fotográfica y audiovisual 'Streetstyle: entre Madrid y Copenhague', que conecta dos de las escenas urbanas más influyentes del panorama internacional y que se podrá visitar en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital.

En concreto, la muestra reúne más de 40 imágenes y piezas de vídeo originales que celebran el 'street style' como fenómeno cultural contemporáneo, captadas durante la Copenhagen Fashion Week y creando un recorrido inmersivo que refleja la energía y evolución de un movimiento que conecta la estética nórdica con la identidad urbana madrileña.

Comisariada por Paloma González Rey, cuenta con fotografías de Penélope Blas y vídeo de Ángel Garcés, como han detallado sus impulsores. La exposición podrá visitarse del martes 17 al sábado 21 de marzo en la Galería Canalejas, de 10.30 a 20.30 horas. Será de acceso gratuito y abierta al público.

En los últimos años, la estética danesa ha influido de forma notable en la moda madrileña por lo que la exposición propone un diálogo entre Madrid y Copenhague a través de una propuesta que pone en valor cómo la calle se convierte en laboratorio de tendencias, espacio de expresión individual y territorio donde se genera gran parte del imaginario visual de cada temporada.

Además, en esta edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la exposición incorpora un espacio especial: la Sala Mó, una instalación dedicada a la marca que presenta una selección exclusiva de fotografías producidas en la Copenhagen Fashion Week. La sala también contará con una instalación artística que amplifica la experiencia visual de la marca, además de un vídeo sobre el proceso de creación de Mó.

Con esta iniciativa, Mó se suma como patrocinador de la exposición Streetstyle CPHFW Madrid, reforzando su apoyo y compromiso con la industria de la moda en España. La muestra, compuesta por más de 40 fotografías, será de acceso gratuito y abierta al público, reafirmando además la vocación de MBFWMadrid de acercar la moda y la cultura visual a la ciudadanía.