Publicado 08/05/2026 10:59

Fatima Hajji y I Hate Models actuarán en un Time Warp Spain marcado por nuevas corrientes del tecno

Archivo - La DJ Fátima Hajji
Archivo - La DJ Fátima Hajji - EXTREMÚSIKA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

I Hate Models, Fatima Hajji, Andrés Campo, Chlär y el B2B entre Alarico y Yanamaste actuarán en el festival Time Warp Spain, que celebrará su tercera edición en Madrid el 18 y el 19 de septiembre en Ifema Madrid, y que volverá a reunir a algunas de las figuras más influyentes de la música electrónica internacional en dos jornadas diseñadas para recorrer distintas corrientes del tecno y el house contemporáneo.

La jornada inaugural del viernes 18 de septiembre estará marcada por una fuerte presencia de sonidos contundentes y club culture europea, encabezada por el esperado B2B entre Ben Sims y Óscar Mulero, dos referentes del tecno. También destacan nombres como I Hate Models, Fatima Hajji, Andrés Campo, Chlär y el B2B entre Alarico y Yanamaste.

El viernes se completa además con artistas en plena proyección internacional como Regal, Laia y Luxi Villar, configurando una apertura de alto voltaje para el regreso de Time Warp a Madrid, ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

El sábado reunirá varios de los nombres más mediáticos del cartel comenzando por Sven Väth, auténtica leyenda de la cultura club europea y figura inseparable de la historia de Time Warp. Junto a él estarán Adriatique, una de las formaciones más influyentes del sonido melódico actual, así como Maceo Plex, Loco Dice y Mau P. Destaca también el sonido de Adiel o uno de los dúos que han experimentado mayor auge en el circuito, Miguelle & Tons.

La segunda jornada sumará también propuestas de gran conexión con la pista como el B2B entre Karretero y Dani Gómez y la unión entre Hermetica y Zarco.

Con esta distribución, Time Warp Spain vuelve a proponer dos jornadas diferenciadas y complementarias: una primera noche centrada en la intensidad tecno y una segunda donde convergen sonidos house, techno melódico y grandes headliners globales.

La organización ha informado de que quedan, además, dos actuaciones de primer nivel por confirmar que pondrán el broche final al cartel de esta edición.

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