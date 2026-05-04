La Feria de Belleza Profesional comienza la comercialización para su edición 2026 con un formato renovado

Feria Internacional de la Belleza Profesional LOOK - IFEMA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Look, la Feria Internacional de la Belleza Profesional organizada por Ifema Madrid, comienza la comercialización para su próxima edición que se celebrará del 13 al 15 de noviembre con un formato renovado y el foco en el valor profesional.

La convocatoria se lanza en el marco de una edición que se presenta bajo el cambio de identidad a Look, acompañada de un restyling del formato, orientado a reforzar "el valor estratégico del encuentro y la visibilidad de las marcas participantes", ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La propuesta combinará una oferta expositiva representativa de los principales ámbitos de la belleza peluquería y barbería; estética y cosmética o uñas y maquillaje con una programación especializada que incluirá espacios como el Main Stage, Look Focus y Beauty Corner, así como citas consolidadas como el Congreso de Estética, la Pasarela Hair Look, el Campeonato de España de Masaje o La Noche de la Belleza.

De este modo, la Feria será también un punto de encuentro para el conocimiento y la actualización profesional del sector, con una agenda que contará con la participación de expertos y profesionales de referencia.

Look celebrará también los XII Premios Look, cuya gala tendrá lugar el 16 de junio. Los galardones reconocerán la excelencia, la innovación y la trayectoria en el ámbito profesional a través de 10 categorías, además de los Premios de Honor, que en esta edición han recaído en las profesionales de la belleza María Luisa Sicilia y Cristina Galmiche, poniendo así el broche a una convocatoria que abarca "toda la cadena de valor del sector".

Con todo ello, Look completa esta cita para sector de la belleza profesional combinando "una potente oferta comercial, contenidos especializados de calidad y reconocimiento al talento".