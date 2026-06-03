La Feria Internacional del Autobús y el Autocar acogerá la entrega de los Sustainable Bus Awards 2027

FIAA 2026 acogerá la entrega de los Sustainable Bus Awards. - IFEMA MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA, será el escenario en septiembre de la ceremonia de entrega de los Sustainable Bus Awards (SBY) 2027, cuyos finalistas en sus tres categorías acaban de ser anunciados por el jurado internacional del galardón.

Se trata de uno de los reconocimientos más relevantes en el ámbito europeo del transporte de viajeros por carretera, según ha indicado en un comunicado Ifema Madrid, organizador de FIAA entre el 22 al 24 de septiembre.

Acoger esta entrega, según la institución ferial, refuerza la posición de esta feria internacional como "punto de encuentro clave para la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico en el sector".

Así, en el segmento urbano, han sido seleccionados como finalistas los modelos Yutong U18, Mercedes-Benz eCitaro NMC4, Irizar ie bus Efficient, Temsa Avenue Neo y Solaris Urbino 18 Hydrogen New Generation, reflejando el avance hacia soluciones de alta capacidad con bajas o nulas emisiones.

En la categoría interurbana, lo han sido el Mercedes-Benz eIntouro, Yutong IC12E y BYD B12.b HF, propuestas que evidencian la transición progresiva hacia tecnologías electrificadas en recorridos de media distancia.

Finalmente,, en el segmento de autocares, los finalistas son VDL Futura 3, Irizar i6 Efficient, Scania PHEV, Marcopolo Paradiso G8 1200 y King Long C12E, vehículos que integran eficiencia operativa y mejoras en la experiencia del pasajero en larga distancia.

Creado en 2016, los Sustainable Bus Awards son los únicos galardones europeos dedicados exclusivamente a la sostenibilidad en el sector del autobús y autocar. Según ha destacado Ifema Madrid, su enfoque transversal, "que integra seguridad, confort, reducción del ruido, innovación y reciclabilidad, además de la eficiencia energética", los convierten "en una referencia para medir el progreso real hacia una movilidad más responsable".

Impulsados por un jurado formado por periodistas especializados de medios europeos del sector del autobús, autocar y transporte público, estos galardones se otorgan al margen de fabricantes y asociaciones industriales, lo que refuerza su "credibilidad y neutralidad" en la evaluación.

Para el análisis de los candidatos se valoran aspectos como la eficiencia energética, los sistemas de seguridad, la innovación tecnológica, el confort del pasajero, la digitalización, la reciclabilidad, el impacto medioambiental y la adecuación operativa a los diferentes servicios de transporte.

Desde Ifema Madrid han recalcado que la entrega de los premios en el marco de FIAA "consolida la vinculación entre la feria y uno de los galardones más prestigiosos del sector" y contribuye a "reforzar el posicionamiento" de la institución ferial "como anfitrión de eventos internacionales que impulsan la transformación del transporte de viajeros por carretera".

Finalmente, ha recordado que, en línea con los objetivos del premio, FIAA actúa "como escaparate de las últimas tendencias en movilidad sostenible, reuniendo a los principales actores de la industria que apuestan por soluciones más eficientes, conectadas y respetuosas con el entorno".