La Feria Internacional del Autobús y el Autocar celebrará su XVI edición del 22 al 24 de septiembre de 2026

La decimosexta edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2026 en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, volverá a reunir a fabricantes, operadores y gestores de flota para presentar una completa oferta de vehículos, productos y servicios asociados.

Con esta nueva edición, la capital volverá a convertirse en el punto de encuentro imprescindible para el sector del autobús y el autocar, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado. Quienes deseen participar ya pueden tramitar su solicitud a través de la página web.

Durante tres jornadas, los expositores tendrán la oportunidad de mostrar novedades en vehículo, tecnologías y soluciones de transporte colectivo, en un entorno que combina exposición, jornadas profesionales, conferencias y actividades que fomentan el networking y las relaciones comerciales.

Con el objetivo de reforzar su proyección internacional, FIAA trabaja en la captación de compradores internacionales, en estrecha colaboración con asociaciones locales de transporte de viajeros por carretera en países estratégicos. A ello se suma un programa de compradores invitados, diseñado para garantizar la asistencia de clientes de referencia que impulsen la apertura de los expositores hacia nuevos mercados de gran interés para la industria.

En la pasada edición de FIAA, celebrada en 2024, se recibieron a más de 11.000 visitantes profesionales (57% más que en 2022), de los cuales el 16% fueron internacionales, de 48 países, y 100 empresas expositoras (el 85% de la cuota de mercado nacional).

AGENDA DE ACTIVIDADES PARALELAS

Paralelamente a la zona de exposición, FIAA incluirá una agenda intensa de jornadas, conferencias y encuentros profesionales, convirtiéndose en un espacio de análisis, debate y reflexión sobre la actualidad y el futuro del sector.

Dentro de este programa destacan los Premios Minibus of the Year, que reconocen el esfuerzo en I+D de uno de los segmentos más relevantes de la industria, y el Sustainable Bus of the Year, que pone en valor la innovación y la sostenibilidad.