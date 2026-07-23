La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios reunirá a 200 marcas desde este jueves hasta el sábado con pasarelas, encuentros profesionales y el impulso entre el acercamiento de profesionales y talentos emergentes - IFEMA MADRID

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (Momad) estrena una nueva edición desde este jueves al sábado de la mano de 200 marcas nacionales e internacionales para anticipar las colecciones Primavera/Verano 2027.

La exposición se extenderá por 3.600 metros cuadrados en el Pabellón 5 de Ifema Madrid con una amplia oferta de moda contemporánea, invitada y ceremonia, calzado, accesorios, baño y 'resortwear'.

La edición de julio nace con la vocación de consolidarse como el "punto de partida del calendario ferial profesional de la moda en España" y se alinea con los tiempos de presentación y la compra de las colecciones de la próxima temporada, según ha detallado Ifema Madrid, organizadora del evento, en un comunicado.

Adicionalmente, Momad contará con un Programa de Compradores Internacionales que acercará a la feria a 50 profesionales de Europa, Latinoamérica y Asia, que son perfiles "clave" para impulsar relaciones comerciales y abrir oportunidades de expansión para las firmas participantes.

UNA "PANORÁMICA REPRESENTATIVA DEL SECTOR"

Tanto marcas consolidadas como nuevas incorporaciones y distintas propuestas emergentes serán las encargadas de ofrecer a los participantes una visión "panorámica representativa del sector".

Esta convocatoria girará en torno a la calidad de producto, la especialización y la capacidad de generar negocio para el canal profesional y contará con marcas como Vilagallo, Alba Conde, NKN Nekane, Saint James, Rinascimento o Colour Nude. Las firmas Sonia Peña, Mariquita Trasquilá, Victoria, ECCO, RIA Menorca, Alhamas, Vacanze Italiane y Aparais también se incorporan a la convocatoria.

La oferta del Momad se completará con la asistencia de las ganadoras de Momad Talents, Sandra Botero y Pilar del Campo, quienes contarán con un estand propio en la feria. Así, la feria busca impulsar el acercamiento del talento emergente al mercado y dar visibilidad a las nuevas propuestas creativas dentro de la industria.

PASARELAS, PROPUESTAS CON NUEVOS MATERIALES Y SOSTENIBILIDAD

Entre las principales novedades de esta nueva edición, Momad incopora nuevos espacios con el objetivo de facilitar el recorrido profesional del visitante y una lectura más clara de la oferta. De esta manera, Focus Brand reunirá propuestas con "identidad propia", junto a Flabelus, CIRCU, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros y Juan Pina Piel.

Por otro lado, la Zona Best Sellers dará visibilidad a referencias de marcas como EMME, Alhamas, Surkana, Meisïe & Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus y Top3.

La feria también contará con el área de Boutique Consciente, un espacio dedicado a los proyectos vinculados a la sostenibilidad y los nuevos materiales de la mano de Tintoremus Studio, Gerescal, Daniel Chong Brand, Fulmarix o Elemente Clemente, entre otros.

Asimismo, la pasarela de Momad renueva su aspecto y busca ser uno de los principales focos de la actividad con sus desfiles colectivos, propuestas institucionales y proyectos vinculados a la promoción del talento y ponencias.

Finalmente, la agenda ofrecerá un programa de encuentros profesionales con Momad Talks. Este se centrará en los grandes retos del sector, como la inteligencia artificial, la construcción de marca, la sostenibilidad, la economía circular o la evolución del retail.