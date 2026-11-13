Feriarte reunirá a cerca de 80 galerías y anticuarios con obras de Picasso, Miró, Dalí y Soro

Obra de Picasso en Feriarte - IFEMA MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feriarte 2026 reunirá del 21 al 29 de noviembre en Ifema Madrid a cerca de 80 galerías y anticuarios nacionales e internacionales con una selección de obras de grandes referentes del arte moderno y contemporáneo, entre ellos Picasso, Miró, Dalí, Sorolla y Chillida, en una edición que servirá de antesala a la celebración de su 50 aniversario.

La feria presentará una cuidada selección de obras que recorren las principales corrientes artísticas de los siglos XX y XXI, ofreciendo una oportunidad única para contemplar y adquirir piezas de algunos de los nombres más destacados de la historia del arte moderno y contemporáneo.

A las puertas de su 50 aniversario, Feriarte reafirma su apuesta por la excelencia, la autenticidad y la calidad de las obras expuestas. La edición de 2026 reunirá obras de artistas fundamentales como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Juan Genovés, Antonio López, Antonio Saura, Luis Feito, Fernando Botero o Yayoi Kusama, configurando una propuesta de gran atractivo tanto para coleccionistas consolidados como para nuevos compradores.

Entre las propuestas más relevantes de esta edición destacan obras procedentes de algunas de las galerías más reconocidas del mercado. Es el caso de Artur Ramon Espai d'Art, que presentará obras de Joaquín Sorolla, Equipo Crónica y Jorge Oteiza; de Lorena Ruiz de Villa Contemporary Art, con trabajos de Sol LeWitt, Antoni Tàpies y Salvador Dalí; de David Cervelló, que reunirá piezas de Joan Miró, Fernando Botero y Antoni Tàpies; o de Imaginart, donde podrán verse obras de Yayoi Kusama, Pablo Picasso y Julie Mehretu.

A ellas se suman propuestas de Galería Hispánica, con obras de Manolo Valdés, Patrick Hughes, y otros destacados creadores, la selección presentada por Galería Jorge Alcolea, que reunirá trabajos de Juan Genovés, Igor Mitoraj y Joan Miró, así como J. Bagot Art, que expondrá en Feriarte obras de Diego Rivera, de Pablo Picasso, o de Joan Miró.

Especial relevancia tendrá también la participación de Galería Sergi Sànchez, que apostará por obras de Antonio López, junto a piezas de Antonio Saura y Luis Feito, tres figuras fundamentales para comprender la evolución del arte español de la segunda mitad del siglo XX y cuya presencia refuerza el atractivo de esta edición para coleccionistas e instituciones.

La calidad de la oferta contemporánea se ve reforzada además por la participación de galerías de referencia como Guillermo de Osma Galería, Mayoral, Galería Jordi Pascual y Galería Jorge Juan, junto a otras firmas nacionales e internacionales que contribuyen a consolidar una propuesta artística especialmente rigurosa y cuidada.

La edición contará asimismo con la presencia de destacados expositores del ámbito de las antigüedades y las artes decorativas como Colnaghi, Caylus, Galería Ana Chiclana, Palau Antiguitats, Escorial Fine Arts, Fabbri Arte o Stephane Renard Fine Art, reforzando el carácter especializado e internacional que define esta nueva etapa de la feria.

Con casi medio siglo de trayectoria, Feriarte continúa consolidándose como el gran escaparate español para el coleccionismo de calidad, reuniendo en un mismo espacio obras singulares, galerías especializadas y algunas de las firmas más destacadas del panorama artístico nacional e internacional.

Una edición que permitirá al visitante descubrir piezas excepcionales y disfrutar de un recorrido único por la historia del arte de los últimos siglos.