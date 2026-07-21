La firma de marroquinería artesanal DeChavarri, premio Busitex Talents

La Feria Internacional Bisutex entrega el premio de su programa, Busitex Talents, a la firma madrileña DeChavarri - IFEMA MADRID

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, ha otorgado el premio de su programa Bisutex Talents a DeChavarri, una firma madrileña de marroquinería artesanal.

Según ha detallado Ifema Madrid en un comunicado, la marca ha destacado por su "diseño atemporal, fabricación íntegramente realizada en España, excelencia artesanal" y por su "sólido compromiso con la calidad y la durabilidad".

DeChavarri ha sido la ganadora de una convocatoria donde han participado distintas marcas emergentes de varios países. Este reconocimiento permitirá a la marca presentar su colección en el espacio MINIS de la feria, donde se impulsarán nuevas propuestas creativas y facilitará la conexión con empresas, compradores y profesionales del sector.

UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN LA ESCULTURA DE VICTORIA DE SAMOTRACIA

La propuesta de las hermanas Curra y Cristina Chávarri se basa en la Colección Victoria, inspirada en la escultura helenística de Victoria de Samotracia. Así, la línea de bolsos y accesorios busca unir elegancia, funcionalidad y artesanía española a través de piezas elaboradas íntegramente en el país.

Los bolsos usan pieles nacionales y un proceso de elaboración artesanal que pone en valor el trabajo manual y la atención al detalle. De la misma manera, cada pieza incorpora elementos distintivos como cierres inspirados en moldes Art Déco y acabados realizados por especialistas.

La colección premiada también incluye modelos como Doctora, el diseño insignia de la firma, una versión más compacta y versátil con Midi Doctora y otras propuestas como Hilma, Mezzo, Petit Amarello, Clutch y Tote Alejandra.

Los visitantes podrán descubrir la colección de DeChevarri durante la próxima edición de Bisutex, que se acogerá en Ifema Madrid desde el 24 al 27 de septiembre y donde ya 150 empresas nacionales e internacionales ya han confirmado sus asistencia.