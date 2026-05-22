Archivo - Nueva edición del Foro de las Ciudades de Madrid, centrado en el desarrollo urbano como herramienta de bienestar - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades, del 9 al 11 de junio, pondrá foco en la innovación tecnológica y la economía circular, ha avanzado Ifema Madrid en un comunicado.

Dos de sus cuatro auditorios tocarán aspectos relacionados con las nuevas herramientas para la innovación tecnológica y la digitalización, así como la implementación de procesos de economía circular, especialmente en la gestión y tratamiento de los residuos municipales.

Los auditorios 'Ciudad Innovadora' y 'Ciudad Circular' completarán el programa junto a otros dos auditorios dedicados a la planificación urbana y el bienestar humano.

En el primero se darán cita las principales organizaciones relacionadas con el desarrollo e implementación en los entornos urbanos de las tecnologías habilitantes, como Big Data, lA, Cloud, ciberseguridad o Internet de las Cosas (IoT), así como con los procesos de digitalización de los servicios de las administraciones públicas.

Algunas de las organizaciones que colaboran con el Foro de las Ciudades en estos contenidos son la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la Red Innpulso, la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, la Oficina de Digitalización del Ayuntamiento de Madrid y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que presentará en una sesión especial las cinco ciudades ganadoras de sus Premios Innovación 2026 (Ciudad de Panamá, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires y Brasilia).

En las sesiones tanto de la Consejería de Digitalización como de la Oficina de Digitalización del Ayuntamiento de Madrid se han elaborado programas para explicar los principales proyectos de ambas administraciones y dialogar con otros territorios para compartir experiencias.

Contarán con la participación de ciudades como Praga, Breslavia, Ciudad de Panamá, Esmirna, Valladolid o Granada, entre otras. Este auditorio finalizará su actividad el día 11 de junio con una sesión especial organizada por la Alianza para la Innovación Urbana de Ifema Madrid, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

CIUDAD CIRCULAR

Tomando la circularidad como un modelo aplicable al conjunto de las actividades urbanas, el auditorio 'Ciudad Circular' acogerá durante el 9 y 10 de junio diferentes sesiones sobre la mejora de la recogida, las nuevas exigencias normativas, la necesidad de aumentar la tasa de reciclaje y la evolución de nuevas alternativas para el tratamiento posterior, así como del mercado de materia prima secundaria.

Participarán empresas como FCC Medio Ambiente o PreZero, Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Nacional de Empresas de Medio Ambiente (ANEPMA), una organización que agrupa a más de 60 territorios y que también tendrá una sesión propia enfocada a la mejora de los vehículos de recogida y la implementación de la Inteligencia Artificial en la gestión de los residuos.

El jueves 11, el auditorio acogerá la presentación del documento del Grupo de Trabajo del Foro de las Ciudades en Economía Circular, con más de 25 buenas prácticas en circularidad en la gestión de los residuos.