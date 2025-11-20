El Foro C&R 2025 constata que los fabricantes están preparados para afrontar la descarbonización

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los participantes en el Foro C&R 2025 del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración organizado por Ifema Madrid del 18 de noviembre a este jueves, han asegurado que los fabricantes están tecnológicamente preparados para la urgencia de la descarbonización en las instalaciones y en el consumo energético de los edificios, señalando el problema de la incertidumbre y la falta de tiempo para implementar las soluciones tecnológicas existentes en el mercado.

Por otra parte, representantes de diversas empresas se refirieron a la directiva europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD) y advirtieron que, aunque la electrificación sea la opción más utilizada, no se debe descartar tampoco el uso de los combustibles renovables, ha señalado Ifema en un comunicado.

En una de las mesas redondas celebradas durante la última jornada de C&R 2025, representantes de diversas empresas destacaron la importancia de "promover soluciones de frío comercial que maximicen la eficiencia energética, minimicen el desperdicio de alimentos, utilicen refrigerantes naturales, energías renovables y buenas prácticas en todo el ciclo de vida".

Además, se dio a conocer el calendario de implantación de la nueva directiva de ecodiseño y sus implicaciones en el ámbito de los muebles frigoríficos comerciales. El director gerente de EXKAL SA, Daniel Antoñanzas ha señalado que "el sector se ve inmerso en un tsunami normativo al que tiene que hacer frente".

Por otro lado, la directora de Sostenibilidad de Asedas (Asociación Española de Distribuidores Autoservicios y Supermercados), María Martínez, ha afirmado que en relación al reglamento F-Gas, "todavía existen muchas incertidumbres sobre la reducción de cuotas, de cómo repercutirá y acerca de la posibilidad de nuevos gases que permitan el retrofit" (cambio de gases en las mismas instalaciones). Por ello, ha pedido más colaboración público-privada.

En este sentido, la directora técnica en Asofrio, Lorena Hernández, ha indicado que "todas las medidas de sostenibilidad deben tener en cuenta al instalador frigorista en el centro de la ecuación porque, aunque se adquieran los productos más eficientes del mercado, también es necesario que las instalaciones sean diseñadas y mantenidas de forma óptima para alcanzar los ahorros deseados".

"Las estrategias para poder alcanzar la neutralidad climática que se ha aprobado como objetivo a nivel mundial en los tratados internacionales han ido surgiendo en la última década", ha explicado el director de Innovación de Koxka, Jorge Patiño.

Y Diego Ortega, de EPTA Iberia, ha apuntado que esta empresa mantiene su "apuesta por los refrigerantes naturales", y ha añadido que "en esta línea, sigue proponiendo innovaciones que mejoran la eficiencia energética y contribuyen a la reducción de la huella de carbono".

"Estamos planteando al mercado productos que ya confluyen en la normativa que los evalúa no solo desde el punto de vista energético sino también desde el impacto ambiental", ha subrayado.

REGULACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA DESCABORNIZACIÓN

En otra mesa redonda sobre la visión regulatoria y estratégica de la descarbonización, moderada por Miguel Ángel Llopis, de Atecyr, diversos expertos contextualizaron las implicaciones normativas y el papel decisivo de las instalaciones térmicas en la transición energética.

Pedro Vicente Quiles, también de Atecyr, ha expuesto los principales aspectos técnicos y normativos de la descarbonización de los edificios y ha comentado las exigencias en materia impuestas por la directiva europea EPBD, en lo relativo a la eliminación de los combustibles fósiles y la consecución de un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050.

"Los fabricantes están preparados tecnológicamente para la urgencia de la descarbonización del consumo energético de los edificios, pero el problema que existe es la incertidumbre y falta de tiempo para poder implementar las soluciones tecnológicas que existen en el mercado", ha señalado Alberto Jiménez, de Afec.

Además, ha afirmado que "esta incertidumbre, tanto en los planes energéticos de la Unión Europea como en las normativas del sector, no deja claro cuáles son los productos que debemos fabricar en los próximos años, lo que constituye una importante barrera para las empresas".

En esta línea, Gaspar Martín, de Actecir ha expuesto que en el proceso de descarbonización "hay que huir de discursos simplistas que impliquen solo la utilización de la electrificación, y tener en cuenta otras alternativas como el uso de gases renovables y sistemas híbridos".

"Es necesario analizar cuál es la demanda energética de cada edificio y la zona climática en el que se encuentra, porque cada edificio requiere una solución ideal", ha destacado.

Finalmente, Chema Zarzuela, de Aedici compartió una experiencia personal: "cuando hace 18 años hice mi proyecto de vivienda y oficina, opté ya por la opción de aerotermia y descarbonización completa".

Respeto a ello, ha añadido que desde el punto de vista de la ingeniería, "hay que analizar caso por caso porque, por ejemplo, en algunos la aerotermia se amortiza en plazos muy cortos (3 o 4 años) y en otros pueden alargarse hasta 12 o 15 años".

SOLUCIONES 360º

Otro bloque de ponencias ha abordado la intervención sobre edificios terciarios desde un enfoque integral que prioriza eficiencia, descarbonización y mantenimiento de la integridad del inmueble.

La mesa ha sido moderada por Álvaro Pastor, de Atecyr, en la que participaron Manuel Gallardo, Simón Aledo Vives, y Sergio Ferrer, también de Atecyr, además de Luis Javier Álvarez, de AFEC, donde presentaron casos prácticos en hospitales, centros educativos, hoteles y oficinas sobre cómo lograr edificios de cero emisiones (ZEB), garantizando ventilación y calidad de aire interior óptimas y una operación eficiente a largo plazo.

Durante su intervención, Manuel Gallardo ha afirmado que "es importante proporcionar una solución para cada hospital y tener en cuenta, a partir de ahora, tanto el ciclo de vida ambiental como el económico ante los nuevos retos que nos impone la nueva directiva europea sobre eficiencia energética y descarbonización".

Por otro lado, Simón Aledo ha indicado que "descarbonizar un centro educativo no es solo una acción y un gesto con el medio ambiente, sino que también supone una oportunidad para asegurar la calidad del aire que respiran nuestros jóvenes, a la vez que se provee de una instalación de climatización, también en régimen de verano, se cumple con el RITE y con instalaciones eficientes y con una aportación de energía renovable in situ".

Sergio Ferrer también habló de la descarbonización en la rehabilitación de hoteles, donde ha explicado que "hay que tener en cuenta el diseño, tanto de la envolvente como de los sistemas a implementar, con el fin de obtener los mínimos consumos posibles en las instalaciones y menos emisiones de C02 a la atmósfera".

Mientras que Luis Javier Álvarez se ha referido al sector de oficinas y ha expuesto "una solución con enfriadoras polivalentes (que pueden dar frío y calor simultáneamente), tras llevar a cabo un análisis energético y destacando el papel de la telegestión".

Durante esta última jornada de C&R 2025, continuaron desarrollándose numerosas sesiones prácticas en los talleres de Climatización y de talleres de Refrigeración, el Ágora de Data Centers y el Ágora de Regulación y Control, a las que se sumaron otras actividades.