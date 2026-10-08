Fruit Attraction 2026 genera 419 millones de euros y más de 3.100 empleos en Madrid en su edición récord - IFEMA MADRID

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction 2026 ha generado un impacto económico estimado de 419 millones de euros en la Comunidad de Madrid, un 3% más que en la edición de 2025, y ha contribuido al mantenimiento de 3.106 empleos en la región, según las estimaciones correspondientes a esta edición.

La feria, organizada por Ifema Madrid y Fepex, cerrará este jueves con una previsión de más de 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países, lo que supone una cifra récord de asistencia, destaca Ifema en un comunicado.

Durante su segunda jornada, Fruit Attraction registró además más de 55.200 visitantes concurrentes, el mayor número contabilizado en una feria celebrada hasta la fecha en el recinto ferial madrileño.

La edición de este año habrá reunido a unas 2.500 empresas expositoras procedentes de 78 países y habrá ocupado 162.000 metros cuadrados de superficie, unas cifras que, según la organización, refuerzan el papel de Madrid como punto de encuentro internacional del sector hortofrutícola.

Del total de expositores, el 51% corresponde a participación nacional, con representación de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas. Esta presencia refleja el peso de la producción española en el mercado internacional y la importancia de Fruit Attraction como plataforma comercial para el sector.

Las frutas y hortalizas constituyen el principal sector de la agricultura española, con un valor superior a los 21.900 millones de euros en 2025, según los datos de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación disponibles hasta marzo de 2026.

Este volumen representa el 60% de la Producción Vegetal Final y el 32% de la Producción Final Agraria. España cuenta además con una producción anual de alrededor de 24,64 millones de toneladas de frutas y hortalizas, de las que cerca del 60% se destinan a la exportación.

En este contexto, Fruit Attraction se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores, distribuidores y operadores internacionales, además de como una plataforma para la promoción de la producción española y el impulso de su actividad exportadora.

La organización considera que las cifras de esta edición reflejan tanto el crecimiento de la feria como la dimensión internacional alcanzada por el encuentro, que vuelve a situar a Madrid como uno de los principales puntos de conexión del negocio hortofrutícola.