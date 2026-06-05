Archivo - Fruit Attraction abre la convocatoria de los Premios al Mejor Stand. - SANTI BURGOS - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y Fepex (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de los Premios al Mejor Stand, una iniciativa que reconoce la creatividad, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad de las empresas expositoras.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 2 de septiembre, y están dirigidas a todas las empresas expositoras de la próxima edición de la feria que participen con un stand de diseño libre, ha informado la institución ferial en un comunicado.

Estos galardones tienen como objetivo poner en valor el esfuerzo de las compañías por ofrecer espacios expositivos de calidad, capaces de atraer la atención del visitante profesional y reforzar el posicionamiento de marca dentro del evento.

Cuentan con cuatro categorías: Mejor Diseño, que valorará la estética, calidad constructiva y funcionalidad del stand; Stand Más Original, centrado en la creatividad y el impacto visual; Stand Más Sostenible, que reconoce el uso responsable de materiales y el compromiso medioambiental; y Stand Favorito del Público, que se otorgará por votación directa de los visitantes durante la celebración de la feria (del 6 al 8 de octubre).

El jurado está integrado por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos del diseño, la arquitectura, la gastronomía, la comunicación y el sector ferial, entre los que se encuentran Romina Barbieri Petrelli (Estudio de arquitectura Ro Barbieri), Felipe Medina (secretario general Técnico de ASEDAS), Rodrigo de la Calle (chef), Esther Sánchez Lastra (ESL Diseño de Interiores), Sofía Alonso (diseño ferial de Ifema Madrid), Alfonso Barajas (director artístico), Santiago Quiroga (director de Calidad, Sostenibilidad y Compliance de Ifema Madrid, Joana Gutiérrez (manager de Calidad y Sostenibilidad de Ifema Madrid), y Luis B. Martín (director técnico de Fepex).

El fallo del jurado se dará a conocer el jueves 8 de octubre, a las 11.00 horas, en el Fruit Forum (pabellón 3), en un acto en el que se anunciarán los ganadores tras la presentación de los finalistas de cada categoría.

Con esta convocatoria, desde Ifema Madrid han subrayado que Fruit Attraction refuerza su apuesta "por impulsar la innovación, el diseño y la sostenibilidad, elementos clave en la evolución del sector".

Fruit Attraction 2026 se celebrará del 6 al 8 de octubre en Ifema Madrid, con unas previsiones de participación especialmente positivas, que apuntan a la participación de más de 2.500 empresas, una ocupación total de 162.000 metros cuadrados repartidos en 10 pabellones y una asistencia de más de 121.000 profesionales de más de 150 países.