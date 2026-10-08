Fruit Attraction reconoce la innovación del sector hortofrutícola con la entrega de los Innovation Hub Awards - IFEMA MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y Fepex, ha entregado hoy los Innovation Hub Awards 2026, unos premios que reconocen las propuestas más innovadoras de la industria hortofrutícola y que ponen en valor el esfuerzo de las empresas por desarrollar soluciones diferenciales en materia de producto, sostenibilidad y tecnología aplicada al sector.

Los nueve finalistas han defendido esta mañana sus candidaturas ante un jurado que ha determinado entregar el premio Fresh Produce a Unica (stand 9D03) por Popits, el pepino de un bocado, una innovadora propuesta que responde a las nuevas tendencias de consumo y conveniencia, según informa Ifema Madrid.

En la categoría F&V Industry, el premio ha sido para Polyfly (stand 9G24A) por Polyfly: Sírfidos Polinizadores. Por su parte, Aimplas (stand 5B14C) ha resultado ganadora en la categoría Acciones de Sostenibilidad y Compromiso por su proyecto "Del olivo al mercado: separadores compostables para aceite premium a partir de restos de poda del olivar".

Cada uno de los proyectos premiados ha recibido una dotación económica de 2.000 euros, además del reconocimiento de Fruit Attraction como referentes de la innovación dentro de la cadena de valor hortofrutícola. Con la entrega de los Innovation Hub Awards, Fruit Attraction afronta hoy la última jornada de su 18ª edición.

A lo largo de tres días, la feria ha vuelto a convertir Madrid en el principal centro de negocio, innovación y conocimiento para la industria hortofrutícola internacional, consolidando su liderazgo como uno de los grandes encuentros mundiales del sector.