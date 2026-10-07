Fruit Attraction São Paulo 2027 sigue creciendo y estrena nueva etapa en el Distrito Anhembi

Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil han presentado la edición 2027 de Fruit Attraction São Paulo. - IFEMA MADRID

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil han presentado la edición 2027 de Fruit Attraction São Paulo, que se celebrará del 6 al 8 de abril de 2027 con un nuevo hito en su trayectoria con el traslado al Distrito Anhembi, uno de los principales recintos feriales de Brasil, desde donde continuará impulsando el crecimiento, la internacionalización y la competitividad de la industria hortofrutícola brasileña y latinoamericana, ha informado la organización en un comunicado.

El vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ha destacado que Fruit Attraction São Paulo "nace de la vocación internacional de Fruit Attraction Madrid y de la voluntad de crear una plataforma capaz de acompañar el extraordinario potencial de crecimiento de la producción y exportación hortofrutícola brasileña".

El director de Fiera Milano, Andrea Sozzi, ha señalado la importancia de la alianza con Ifema Madrid, dos operadores feriales de referencia, para la organización con éxito de un proyecto como Fruit Attraction São Paulo que, en apenas tres ediciones, ha conseguido posicionarse como una de las plataformas comerciales más importantes para el sector hortofrutícola brasileño.

La edición 2026 confirmó esta tendencia de crecimiento al reunir a más de 18.400 visitantes profesionales procedentes de 60 países, 450 marcas nacionales e internacionales y más de un millar de reuniones de negocio, con un valor potencial estimado de 270 millones de euros.

Las previsiones para 2027 apuntan a la participación de más de 500 marcas representadas y a la asistencia de más de 20.000 profesionales de más de 60 países. Además, la organización reforzará su programa internacional de compradores invitados, con más de 50 hosted buyers, con el objetivo de seguir incrementando el volumen y la calidad de las oportunidades de negocio generadas durante la feria.

Cuando aún faltan varios meses para su celebración, cerca del 70% del espacio expositivo ya se encuentra reservado, un ritmo de contratación superior al registrado en ediciones anteriores que pone de manifiesto la confianza de las empresas en Fruit Attraction São Paulo como herramienta estratégica para su expansión nacional e internacional.

NUEVO RECINTO

La próxima edición marcará el inicio de una nueva fase con su celebración en el Distrito Anhembi, un complejo completamente renovado que permitirá responder a la creciente demanda del mercado y ampliar significativamente la capacidad del evento.

Gracias a este cambio de sede, Fruit Attraction São Paulo podrá superar los 20.000 metros cuadrados de superficie expositiva y contenidos, mejorando la experiencia de participación para expositores, visitantes y compradores garantizando un marco de crecimiento estable para los próximos años.