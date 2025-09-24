Fruit Attraction vuelve con más de 2.400 empresas expositoras del sector de las frutas y hortalizas

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria Fruit Attraction vuelve a Ifema Madrid en su edición número 17 del 30 de septiembre al 2 de octubre con un total de 2.460 empresas expositoras de 64 países diferentes para promocionar el sector de las frutas y hortalizas, lo que supone un crecimiento del 8,4% con respecto a 2024.

Según ha informado el palacio de congresos en un comunicado, el encuentro contará con 78.000 metros cuadrados de superficie (+10% sobre la pasada edición) y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países.

Para empezar, el Área Fresh Produce volverá a representar cerca del 70% de la feria. Junto a ella, el Área de Industria Auxiliar tendrá una destacada presencia, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y soluciones para la logística del producto fresco. Por su parte, el Área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un crecimiento en esta edición, un 31% más que en 2024.

Del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 323 empresas nuevas. La participación nacional supone el 52% de la feria con la presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas.

El segmento internacional registra también un crecimiento. En esta ocasión, acapara más del 47% de la ocupación total de la feria, con 1.418 empresas. Se suman 14 nuevos países como Argelia, El Salvador, Etiopia, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO

Uno de los objetivos de Fruit Attraction es ofrecer una plataforma de impulso y expansión internacional. En este sentido, Ifema Madrid, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del ICEX y de Fepex, vuelve a activar el Programa de Compradores Internacionales, invitando a cerca de 700 compradores de 67 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas que aportarán un especial dinamismo al negocio de la feria.

A esto se suman los Países importadores invitados, con Malasia y México como protagonistas de esta edición. Con ello, Fruit Attraction abrirá y fomentará una vía de relaciones comerciales con estos mercados, arropado por un programa completo de mesas redondas, visitas guiadas a la feria, y sesiones B2B.

Por otro lado, el tomate será el producto principal de esta edición concentrando un programa de actividades que girará en torno a su valor nutricional, impacto económico y geopolítica del comercio internacional. Se celebrarán mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos y análisis del mercado, incluyendo el acuerdo UE-Marruecos y su efecto en la producción comunitaria.

Como novedad, se impulsa Organic Hub Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.

ALIMENTOS DE ESPAÑA

Como es habitual, Factoría Chef, patrocinado por #alimentosdespaña, volverá a poner en valor la versatilidad gastronómica de las frutas y hortalizas con espectáculos de cocina en directo.

En esta ocasión, The Innovation Hub, con 50 productos, será el área dedicada a la innovación y novedades empresariales en el sector. En este ámbito, la feria volverá a acoger los Innovation Hub Awards, con sus habituales categorías -Fresh Produce; F&V Industry, y Acciones de sostenibilidad y compromiso-.

Además, Fruit Attraction otorgará los Premios al Mejor Stand, con el patrocinio de WAH, galardón que reconocerá espacios expositivos que destaquen en la feria por su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad en sus cuatro categorías: Más Original; Mejor Diseño; Más Sostenible y Aclamado por el Público.

Del mismo modo, se entregará el XV Premios Periodísticos de APAE y el de Fruit Attraction dedicado este último a medios internacionales de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola.

Fruit Attraction 2025 volverá a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su acto de inauguración que volverá a estar presidido por el ministro Luis Planas -día 30 de septiembre, a las 12.00h.-, y cuya participación este año se reflejará con una gran presencia en la Plaza #alimentosdespaña y en el patrocinio de Factoría Chef.