La Galería de la Innovación abre sus inscripciones dentro de la Semana Internacional de la Electrificación

MATELEC y GENERA presentan la XI edición de la Galería de Innovación dentro de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización - IFEMA MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Genera y Matelec han anunciado la apertura de las inscripciones para la undécima edición de la Galería de Innovación, un espacio destacado dentro de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización que reconoce y difunde los avances más relevantes en eficiencia energética, energías renovables e instalación eléctrica.

En concreto, la Galería de Innovación reunirá proyectos de equipos tecnológicos de vanguardia desarrollados por expositores, así como proyectos de investigación punteros impulsados por empresas y organismos públicos y privados.

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado que su objetivo es poner en valor la innovación y la investigación que están transformando el sector energético, así como ofrecer visibilidad a los proyectos con potencial de impacto real en el mercado.

La convocatoria está abierta exclusivamente a expositores participantes en estas ferias y el plazo de inscripción finaliza el 15 de octubre de 2025. La presentación de candidaturas se deberá realizar a través de los formularios disponibles en las webs de Matelec y Genera.

Una vez enviadas las candidaturas, un comité de expertos se encargará de decidir aquellos proyectos que formarán parte de la Galería de Innovación.

Los participantes podrán presentar propuestas relacionadas con equipos que incorporen novedades tecnológicas en rendimiento, eficiencia energética, energías renovables o instalación eléctrica, así como proyectos de investigación aplicables con posibilidades de llegar al mercado y que contribuyan a la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Las propuestas seleccionadas contarán con un espacio de exposición en las ferias, así como cobertura mediática y difusión a través de los perfiles de redes sociales de Genera y Matelec, junto con la inclusión en la Guía del Visitante y en el material promocional de la feria.