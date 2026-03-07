Galeristas españoles defienden en ARCO que el relevo generacional está "aseguradísimo": "Hay cantera para muchos años"

Obras expuestas durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España (ARCO) en IFEMA, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid arranca este miércoles en IFEMA Madrid en una edición en - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los principales galeristas españoles presentes en ARCOmadrid, que se celebra en Ifema Madrid hasta este domingo, han coincidido en que el relevo generacional dentro del sector está "aseguradísimo", pese a las ausencias emblemáticas en esta edición de nombres históricos como Juana de Aizpuru o Helga de Alvear, cuya galería no participa por primera vez en la feria.

"Sí, sin duda, está aseguradísimo porque lo bueno que tenemos los galeristas es que tenemos un entusiasmo descomunal", ha defendido Alberto de Juan, director de la galería Max Estrella, en declaraciones a Europa Press. El galerista subraya que el trabajo en el arte contemporáneo "cuesta muchísimo", aunque "entusiasmo y ganas no faltan".

Por su parte, José de la Mano ha incidido en la evolución natural del mercado y en la "cantera" que garantiza el futuro del sector. "Estoy viendo galeristas de 20 y 30 años, que lo están haciendo de maravilla. Serán los importantes dentro de 25 años. Hay cantera para muchos años", ha asegurado.

En una visión más crítica, Nacho Ruiz, de la galería T20, ha advertido que "el contexto no termina de ser bueno" para nuevas generaciones de galeristas por factores como la presión fiscal. "Si tuviera 23 años y quisiera abrir una galería hoy, lo pensaría mucho. Las condiciones no son buenas, pero sí existe un arte español potente que puede competir", ha recalcado, defendiendo la necesidad de "proteger un poquito el sector".

Desde Freijo Gallery, Angustias Freijo ha confesado que le ilusiona "mucho" ver a artistas y galeristas jóvenes accediendo al sector. "Siempre animo a mis becarios a que monten su propia galería: la continuidad tiene que existir", ha afirmado.

Por su parte, Leandro Navarro, desde su galería homónima, celebra la aparición de espacios emergentes, especialmente en zonas como Carabanchel. "Es impresionante la cantidad de nuevas galerías que están emergiendo. Y lo hacen con muchos galeristas prometedores, con muy buenos criterios, que actualizan las propuestas y mantienen viva la riqueza del galerismo en Madrid", ha señalado.

Finalmente, Pedro Marín, de Guillermo de Osma, --que trabajó con Helga de Alvear-- valora "positivo" este proceso de renovación. "Hay muchas galerías jóvenes que lo están haciendo muy bien. Cada vez hay más visitas y menos miedo a entrar en una galería, lo que indica un buen momento, pese a la falta de ayuda institucional", ha apuntado.