Genera acogerá la presentación del proyecto Improvement del Centro Nacional de Hidrógeno

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Energía y Medioambiente, Genera 2022, acogerá el próximo día 15 la presentación del proyecto Improvement, coordinado por el Centro Nacional de Hidrógeno, para la mejora de políticas de eficiencia energética en edificios públicos.

En concreto, la 25 edición de Genera, organizada por Ifema Madrid entre el 14 y el 16 de junio en el Recinto Ferial, acogerá un acto de presentación del proyecto que contará con la participación de algunos de los socios principales del programa como son el Centro Nacional del Hidrógeno, la Agencia Andaluza de la Energía, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Castilla la Mancha.

Durante el mismo, se realizará una ponencia con una hora de duración donde se establecerán las bases del proyecto, sus principales líneas de investigación, los objetivos principales perseguidos por el programa, así como algunos de los principales hitos y logros alcanzados hasta el momento.

Interreg Sudoe Improvement (Integration of combined cooling, heating and power microgrids in zero-energy public buildings under high power quality and continuity of service requirements) tiene como objetivo convertir los edificios públicos existentes, en los que predominan las cargas críticas en edificios de energía cero, mediante la integración de microrredes combinadas de refrigeración, calefacción y potencia con inversores de control activo-neutro mediante sistemas híbridos de almacenamiento de energía.

Nueve entidades de España, Francia y Portugal lideran este proyecto, además del Centro Nacional del Hidrógeno, que actúa como socio líder y coordinador. Con una duración de tres años (hasta marzo de 2023), tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros y está cofinanciado al 75% por el Programa Interreg SUDOE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje prioritario 3, Economía baja en carbono.

El proyecto IMPROVEMENT plantea llevar a cabo 2 plantas pilotos donde implementar y validar los nuevos desarrollos realizados. Uno de ellos consiste en una plataforma experimental de microrredes ubicada en la sede del CNH2 en Puertollano (Ciudad Real) donde se testearán e integrarán las diferentes soluciones técnicas ideadas.

En Lisboa se realizará el otro piloto, bajo la dirección del Laboratorio Nacional de Energía e Geología (LNEG), con el apoyo del Instituto Superior Técnico de Lisboa, que integrará los sistemas de generación de calor/frío renovable en una microrred para la conversión de un edificio público existente en uno de balance energético cero.