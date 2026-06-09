Global Mobility Call 2026 abre sus puertas como epicentro del ecosistema de la movilidad

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call abre este martes su cuarta edición en Ifema Madrid con una primera jornada diseñada para activar, desde el primer momento, a todos los actores del ecosistema sostenible, inteligente y conectado.

El acto inaugural contará con la participación del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

La jornada continuará con sesiones congresuales de alto nivel, actividad expositiva, networking, encuentros B2B y recorridos profesionales enfocados en ciudades, operadores, movilidad laboral, datos, inteligencia artificial, seguridad vial, innovación y descarbonización.

Destacará la participación de profesionales como Shashi Verma, Chief Technology Officer de Transport for London; la mesa sobre retos de la movilidad para autoridades y grandes operadores; la sesión de IA y movilidad; la contribución de la moto y los vehículos ligeros, y la intervención inspiracional del piloto Isidre Esteve.

En paralelo, las ágoras Progress by Performance, Change by Commitment e Inno Zero by Zeta abordarán casos de éxito en México, Chile y España, movilidad laboral europea, posventa de automoción, transporte rural, IA aplicada, seguridad vial, soberanía energética, logística e innovación.

ITINERARIO DESTACADO

Desde su lanzamiento, se ha puesto en marcha un modelo de visita estructurado en 10 "pathways" o itinerarios profesionales, concebidos para facilitar una navegación eficiente y orientada a resultados dentro del evento.

En concreto, el primer día pondrá el foco en los itinerarios de ciudades y buenas prácticas urbanas; mercados internacionales; regulación y movilidad laboral; movilidad rural y cohesión territorial; datos e inteligencia artificial; vehículo autónomo y sistemas ADAS; posventa y economía circular; seguridad vial; Mobility City e innovación; así como los contenidos inspiracionales vinculados a Isidre Esteve y a la movilidad inteligente descarbonizada.

Este enfoque se traslada también al área expositiva, donde el recorrido permite conectar con compañías y entidades clave como Indra Group, Hyundai Motors España, Volvo Cars, Grupo Ruiz, Sistem, Avanza, CRTM y Metro, ALSA, EMT, RACE o Smart City Cluster, junto a espacios de innovación como Mobility City, Zero by Zeta, startups, EHANG y Formula SAE.