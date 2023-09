Global Mobility Call lanza los Premios GMC para reconocer el impulso de la sostenibilidad de sus participante

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Global Mobility Call convoca por primera vez sus Premios GMC, con los que reconocerá la sostenibilidad de sus participantes, las iniciativas más innovadoras para el transporte de personas y mercancías, la empresa con mejores soluciones tecnológicas y la trayectoria profesional destacada en el desarrollo de la movilidad sostenible.

Los premios serán entregados durante la celebración de Global Mobility Call, del 24 al 26 de octubre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, y las categorías serán: Participación Sostenible (solo para expositores y partners que tengan stand en GMC espacio Expo), Reto Última Milla by Las Rozas Innova; Innowinner Award by GMC y Personality Award by GMC.

En concreto, el Premio Participación Sostenible, al que podrán optar los expositores y Partners que tengan stand en GMC espacio Expo, destacará las mejores prácticas alineadas a los objetivos de la Agenda 2030, incentivando la innovación, el rigor en la medición de resultados y, especialmente, la contribución a posibilitar que la participación en una feria pueda ser ejemplar en lo que se refiere a sostenibilidad.

En este caso, se valorará el impacto de las acciones de los expositores, su grado de innovación, el esfuerzo en su aplicación y el impulso que supone en el desarrollo de la cultura de sostenibilidad dentro del sector de ferias y congresos. El fallo se dará a conocer el 26 de octubre y se premiará el número de candidaturas 'ex aequo' que el jurado estime. El plazo límite de presentación será el 24 de octubre a las 15 horas.

Por su lado, el Reto última Milla by Las Rozas Innova busca identificar y premiar iniciativas originales y escalables que ayuden a hacer más sostenible y eficiente la movilidad de personas y la logística de mercancías en ciudades.

La convocatoria para participar estará abierta hasta el 22 de septiembre. Los seis startups finalistas tendrán oportunidad de presentar sus soluciones, ideas y proyectos. La entrega se celebrará el 25 de octubre en el marco de Global Mobility Call y los 2 proyectos ganadores se repartirán premios por un valor superior a los 30.000 euros.

En cuanto al premio Innowinner Award by GMC, se identificará y reconocerá las soluciones tecnológicas e innovadoras de cualquier parte del mundo que contribuyan a mejorar el ecosistema de la movilidad sostenible y que estén funcionando, al menos como piloto, con un máximo de tres años.

La convocatoria online estará abierta hasta el 2 de octubre. El premio consiste en el reconocimiento de la comunidad de GMC, la entrega de un galardón durante la celebración del certamen y la posibilidad de presentar dicho proyecto en la celebración del GMC 2024.

Finalmente, en la categoría de Personality Award by GMC se reconocerá la dedicación personal y aportación a la movilidad sostenible de aquel profesional cuyo ejercicio haya contribuido a la honorabilidad y prestigio de la profesión, así como por impulsar el estudio y/o desarrollo de la sostenibilidad en este ámbito.

Los candidatos serán seleccionados por el Comité Ejecutivo y expertos del Comité de Programa y la ceremonia de entrega tendrá lugar durante la celebración del certamen entre los días 24 y 26 de octubre de 2023.

Global Mobility Call, organizado por Ifema Madrid y Smobhub, bajo el auspicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se estructurará en dos segmentos: GMC espacio Congress, en el que se darán cita los líderes empresariales, instituciones y expertos en movilidad, y GMC espacio Expo, en cuyo contexto se promoverá las relaciones multisectoriales entre empresas, instituciones, asociaciones y expertos, y en ella se presentarán las novedades de cada sector.