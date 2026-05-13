El GP de España de Fórmula 1 en Madring lanza más de 4.000 nuevas entradas

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, abrió una nueva fase de venta de entradas este miércoles, de más de 4.000 tickets, que incluyen una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito.

"La fuerte demanda registrada desde el inicio de la comercialización ha consolidado el Gran Premio de España como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España. Con esta nueva remesa, la organización ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados aseguren su asistencia al evento, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid", destacó un comunicado del GP.

Las nuevas localidades pueden adquirirse desde este miércoles a las 13.00 horas a través de los canales oficiales del Gran Premio, https://ticketsf1.madring.com/.

El GP de España explicó que esta nueva apertura de más de 4.000 entradas responde "al sólido ritmo de ventas y al interés sostenido por parte de la afición". Así, se abre una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito.

En el mes de marzo, la organización y el Ayuntamiento de Madrid ya cifraron en más de 80.000 las entradas vendidas para el Gran Premio de España en la capital española, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madring.