Los grandes impulsores de la movilidad sostenible del futuro se reúnen en Global Mobility Call

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Recinto de Ifema Madrid, abarcará en su segunda edición una amplia programación congresual, en la que líderes mundiales, CEOs y referentes empresariales, importantes speakers y máximos representantes institucionales, abordarán los siguientes pasos para consolidar el desarrollo de la movilidad sostenible del futuro, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Estructurado en dos áreas diferenciadas: GMC espacio Congress y GMC espacio Expo, esta edición espera la participación presencial de más de 10.000 profesionales.

El área GMC espacio Congress contará con la celebración de 101 ponencias, keynotes y mesas de debate (40% de presencia internacional), con la participación de más de 300 speakers.

Este espacio está compuesto por el Auditorio Principal donde se presentará una agenda estratégica de alto nivel y de representación de partners empresariales: ADIF, Renfe, Iberia, Iberdrola, BP, EMT, Metro de Madrid, Cepsa, Uber, HVR, Consorcio de Transportes de Madrid y Ulity, así como por las 3 Ágoras en las que se desarrollarán los 8 itinerarios temáticos: The Path to Net-Zero patrocinado por EDP; Transporte Sostenible, patrocinado por SISTEM; De la Automoción a las Soluciones de movilidad, patrocinado por PWC; Tecnología e Innovación, patrocinado por INDRA; Soluciones de movilidad para los ciudadanos, patrocinado por MOBILITY ADO; Ciudades inteligentes y habitables, donde algunos de los participantes serán C40, Mango, Senasa o UNTWO; y Mejores prácticas de negocio para el desarrollo económico sostenible, con la participación de Seres, Forética, AEB, Coca-Cola o SACYR, entre otros.

Hasta la fecha ya han confirmado su participación speakers como Anabel Díaz, vicepresidenta, Head of EMEA Mobility en Uber; Andrés Guevara de la Vega, presidente ejecutivo BP España; Bertrand Piccard, visionario, aeronauta y presidente de la Solar Impulse Foundation; Eric Hannon, Partner at McKinsey & Company; Eileen M. Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico; Fernando Candela, presidente y consejero delegado de Iberia; Harald Wimmer, Global Automotive Leader for PwC; Javier Sáez de Jubera Alvarez, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, y Jeremy Rifkin, consejero de la UE desde el 2000, entre otros.