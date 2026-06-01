Guext 2026 impulsa las oportunidades de negocio globales con su programa de compradores internacionales

GUEXT 2026 impulsa las oportunidades globales y lanza su Programa de Compradores Internacionales. - IFEMA MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guext, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector Hospitality organizado por Ifema Madrid, ha anunciado el lanzamiento del Guext Hosted Buyers del 15 al 17 de octubre.

Se trata de un programa de compradores internacionales que conectará a los expositores con compradores de mercados prioritarios estratégicos de Europa, Latinoamérica y norte de África con el objetivo de "maximizar las oportunidades de negocio de las empresas participantes en la feria".

En su segunda edición, Guext, que está organizado junto a la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, Felac, ha impulsado a través de este programa su apuesta por "la internacionalización".

Asimismo, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado,atraerá "perfiles estratégicos, altamente cualificados y con capacidad de decisión de compra --importadores, distribuidores, prescriptores y canales especializados-- con interés real en ampliar su catálogo y establecer acuerdos comerciales".

Además, contará con una agenda de reuniones comerciales cualificadas, facilitando "la generación de contactos eficaces y apoyando la exportación de productos y servicios de la industria del hospitality".

Del 15 al 17 de octubre, Guext 2026 estructurará su oferta expositiva en siete sectores principales, equipamiento y maquinaria, menaje, diseño y decoración, tecnología y digitalización, café, té, panadería, pastelería y heladería, logística y envasado y gimnasio y spa.

Estos sectores están relacionados con la industria del Hospitality y conectados con la red de distribución y el cliente final con el objetivo de "servir de instrumento comercial y profesional especializado al servicio del impulso de toda la industria hostelera".