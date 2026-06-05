Guext Innovación pondrá en valor la inversión en I+D+i de "empresas líderes" de la industria del hospitality

Archivo - Ifema.- Guext convoca al sector de las soluciones y servicios para la industria hostelera del 15 al 17 de octubre - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) - El Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector 'hospitality', Guext, pondrá en valor la inversión en I+D+i de "empreas líderes" de la industria del 'hospitality'.

Según recoge en un comunicado Ifema Madrid, que organiza la feria junto a la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines; se celebrará del 15 al 17 de octubre esta nueva edición en la que la innovación volverá a ocupar un lugar central con la convocatoria de Guext Innovación.

Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar y poner en valor el esfuerzo inversor en I+D+i de las empresas expositoras, reconociendo aquellas soluciones que no solo incorporan avances tecnológicos, sino que "reflejan una apuesta estratégica por la evolución del sector 'hospitality'". "Guext Innovación se convierte así en un instrumento clave para identificar y proyectar las propuestas que están marcando el presente y el futuro de la industria", ha añadido.

Un jurado experto será el encargado de evaluar las candidaturas presentadas, atendiendo a criterios como el grado de innovación y originalidad, su aplicabilidad real en el mercado, su contribución a la sostenibilidad, así como el diseño y la estética de las soluciones. Este análisis "permitirá distinguir aquellos desarrollos que mejor sintetizan la inversión, el conocimiento y la capacidad de transformación de las empresas participantes".

Las propuestas seleccionadas contarán con una visibilidad destacada durante la celebración del Salón, reforzando su posicionamiento y su proyección ante profesionales, compradores y prescriptores. Así, Guext Innovación "no solo reconoce la excelencia, sino que actúa como altavoz del compromiso del sector con la innovación continua".

"A través de esta iniciativa, Guext 2026 será el gran escaparate de la innovación aplicada en los siete sectores representados: equipamiento y maquinaria; menaje; diseño y decoración; tecnología y digitalización; café, té, panadería, pastelería y heladería; logística y envasado; y gimnasio y spa", sostiene.

Los productos deberán estar expuestos en Guext 2026 y, las empresas participantes, pueden presentar sus candidaturas hasta el 17 de julio, anunciando el jurado las soluciones más vanguardistas en septiembre.