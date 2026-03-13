Iberzoo Propet acoge la entrega de sus premios Iberpet para empresas e instituciones del cuidado de mascotas

Iberzoo Propet 2026 entrega sus Premios IBERPET en La Tarde del Sector - IFEMA MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Tarde del Sector de la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, Iberzoo Propet, en Ifema Madrid ha acogido la entrega de los Premios Iberpet, que reconocen el esfuerzo de aquellos profesionales, empresas e instituciones dedicados al cuidado de las mascotas

En la categoría de Mejor Comercio Detallista de España, el premio recayó en Zoolandia Valencia, recogido por su propietario, Baltasar Sanz Blat, y entregado por el presidente de AEDPAC, Fito Santa-Olalla, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En el apartado de Trayectoria profesional en el ámbito profesional, la distinción fue para Joan Icart, fundador de Piensos Picart, y entregado por el presidente de AEDPAC. Piensos Picart, con más de 70 años de trayectoria, combina tradición familiar, formulación propia y una apuesta por la calidad nutricional.

Como la mejor Trayectoria profesional en el ámbito veterinario fue reconocido Felipe Vilas. Doctor en Veterinaria por la UCM y Proyect Leader de proyectos de la UE en el área de sanidad animal y seguridad alimentaria, desde 2021 es profesor vitalicio de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la Administración, donde destaca su labor como director general de Salud Pública y como coordinador del Consejo General de Seguridad e Higiene Alimentaría de la Comunidad de Madrid.

En la categoría de Mejor Empresa Petfriendly, se distinguió a Meliâ Hotels International, recogiendo el premio el Head of Seamless Customer Experience de Meliá Hotels International, Samuli Nieminen. "Se trata de una compañía que ha dado un paso firme en su compromiso por la convivencia, el bienestar animal y la tenencia responsable, elevando la experiencia petfriendly con un programa estructurado y coherente con su posicionamiento internacional", señalan desde la organización.

Asimismo, el jurado de los premios determinó que el Mejor Petfluencer fue Víctor Algra. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, amplió su formación en la Universidad de Lieja, la Universidad Autónoma de Barcelona y la HfMDK de Frankfurt del Meno.

Ha recibido el Premio Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid en dos ediciones (categoría de teatro) y es creador del podcast 'Un Veterinario - Divulgación Veterinaria', distinguido como mejor podcast sobre salud (Las Provincias, 2025). Actualmente trabaja como director clínico en su centro veterinario en Madrid y divulga en redes sociales.

Además, se otorgó el Premio AMVAC Solidario este año repartido entre dos asociaciones: Alas Gambia, organización sin ánimo de lucro que desde 2008 impulsa la escolarización, la atención sanitaria comunitaria y el desarrollo de capacidades en Gambia; y Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid ASHEMADRID, que afronta las necesidades reales de los pacientes con hemofilia, von willebrand y otras coagulopatías congénitas.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Por otro lado, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) dio a conocer de la mano de su vicepresidente, Pedro Ruf, su III Barómetro del Pet-parent en España 2026.

En el mismo, se analiza la evolución de la consideración de las mascotas en la sociedad, que "cada vez más son vistas como un miembro más de la familia, lo que repercute en los hábitos de consumo o el incremento del gasto, entre otras decisiones".

Por su parte, la Asociación Española del Comercio y la Industria del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC) presentó su informe, que dibuja el perfil de una industria innovadora. En 2025, alcanzó una facturación global de 36.681 millones de euros, es decir, el 2,3% del PIB español, y que genera 44.500 empleos directos y más de 356.000 indirectos.

Iberzoo Propet adquiere una nueva identidad, cambiando su nombre, que pasa a ser Iberpet que busca consolidarse como una marca "más sólida, clara y representativa" de la feria.