Iberzoo Propet regresa en marzo con exhibición de peluquería canina, premios o informes del sector de mascota

Iberzoo Propet. - IFEMA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, Iberzoo Propet, organizada por Ifema Madrid y promovida por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía (AEDPAC) programa una agenda de actividades con exhibiciones de peluquería canina, informes sobre el sector de las mascotas o entrega de premios.

La Feria, que tendrá lugar del 11 al 13 de marzo en el Pabellón 10 del Recinto Ferial, acogerá así eventos como el Congreso VetMadrid, el VIII Forum de la asociación AEDPAC, el Aula Iberpet, las exhibiciones de peluquería canina, y La Tarde del Sector, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En detalle, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía celebrará su Congreso Anual Vetmadrid 2026, que cumple su 43 edición, centrado en la 'Medicina y Cirugía del Sistema Cardiorrespiratorio', un encuentro que reunirá a más de 2.000 veterinarios y profesionales del sector.

Por su parte, la AEDPAC organizará su tradicional encuentro del Forum de la industria y el comercio del sector del animal de compañía en España, y que se desarrollará en el Pabellón 10 de las instalaciones de Ifema Madrid. Un evento que alcanza su octava edición y se confirma una vez más como el gran espacio de encuentro profesional del sector petcare en España, al reunir a empresarios, directivos, veterinarios, expertos en regulación, administración pública y analistas de mercado.

En el mismo, se abordarán cuestiones de interés para el sector como la transformación del modelo de negocio en el mercado petcare; la humanización de las mascotas; la apertura de nuevos mercados para el petcare español; la innovación, la digitalización y el bienestar animal, o el balance oficial de la entrada en vigor de la Ley 7/2023 relativa a los derechos de los animales, ésta última a cargo de la correspondiente Dirección General.

Por otro lado, Iberzoo Propet 2026 pondrá una vez más a disposición de los expositores que lo deseen el Aula Iberpet, un espacio en donde podrán realizar presentaciones a los profesionales del sector. En este espacio, los expositores podrán realizar presentaciones de distintas temáticas para todos los visitantes profesionales.

También se contará de nuevo con el Escenario, con una programación durante las tres jornadas en la que destacadas firmas del sector como Artero podrán hacer exhibiciones de peluquería canina. Además, este espacio acogerá la entrega de los II Premios de Petshops Magazine.

Finalmente, este mismo Escenario acogerá una edición más de La Tarde del Sector, que tendrá lugar el jueves, 12 de marzo, a las 18.30 horas, y en la que se procederá a la entrega de los tradicionales Premios Iberpet, mientras que las asociaciones AMVAC y AEDPAC presentarán sus respectivos informes sectoriales.