Ifema y Fiera Milano Brasil renuevan su alianza para la coorganización de Fruit Attraction São Paulo hasta 2033

Archivo - Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil renuevan su alianza para la coorganización de Fruit Attraction - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil han renovado su colaboración hasta el año 2033 para continuar con la organización conjunta de Fruit Attraction São Paulo, según ha apuntado la institución ferial española en un comunicado.

El acuerdo alcanzado en el marco de Fruit Attraction São Paulo 2026, que abrió sus puertas este martes garantiza la permanencia del evento en el calendario brasileño durante al menos siete años más, demostrando el compromiso a largo plazo para la expansión del sector hortofrutícola de Brasil.

Con tres ediciones, Fruit Attraction São Paulo ha ampliado su superficie de exposición en más de un 80%, llegando a las cerca de 450 marcas expositoras. Solo en la edición de 2025, registró más de 16.000 profesionales visitantes procedentes de 60 países.

Un éxito trasladado desde Madrid, tras 17 ediciones celebradas de Fruit Attraction en la capital española, y que ahora, en São Paulo, se ha convertido en un punto de encuentro el sector hortofrutícola brasileño, el tercer mayor productor de frutas del mundo, por detrás de China e India, con una producción anual superior a 58 millones de toneladas.

El sector agropecuario representa alrededor del 6% del PIB nacional y, si se considera toda la cadena del agronegocio, supera el 20%, consolidando al país como una de las mayores potencias agrícolas del mundo.

"La renovación de este acuerdo es clave en la expansión internacional que estamos trabajando los últimos años, como parte de un claro ejemplo de éxito, Fruit Attraction São Paulo que, en apenas tres años, ha conseguido posicionarse como evento de referencia en un país tan relevante como Brasil para el sector hortofrutícola global", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez.

Para Andrea Sozzi, Group Strategy & Global Expansion Director de Fiera Milano en Italia, la renovación de esta alianza "es la confirmación del éxito de una iniciativa visionaria, que posiciona y reúne a Brasil, España e Italia en un recorrido global de generación de oportunidades y negocios en el segmento de frutas y hortalizas".

Por su parte, Maurício Macedo, CEO de Fiera Milano Brasil, señala ha subrayado que el acuerdo "corona el éxito de las tres primeras ediciones de Fruit Attraction São Paulo, allanando el camino para el avance de este recorrido y reafirmando el evento como la plataforma global más relevante para la fruticultura brasileña".

Fruit Attraction São Paulo celebra su tercera edición del 23 al 26 de marzo en São Paulo Expo, coorganizado por Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil, con patrocinio de SEBRAE, apoyo institucional de São Paulo Negócios y del Ayuntamiento de São Paulo, y el apoyo de ABRAFRUTAS, IBRAHORT, ABIMAQ, EMPAPEL y CEAGESP.