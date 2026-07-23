Ifema y Fundación Banco de Alimentos de Madrid darán una segunda vida a los excedentes alimentarios del GP de España

Archivo - Vista de 'La Monumental' en el circuito de Madring. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y la Fundación Banco de Alimentos de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración para organizar la recogida y posterior distribución de los excedentes alimentarios aptos para el consumo que puedan generarse durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre.

"El objetivo del acuerdo es evitar que alimentos en buen estado terminen desechándose y facilitar su entrega, a través de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, a entidades sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid", explicó un comunicado.

La participación será voluntaria para las empresas que presten servicios de restauración y catering durante el GP, y aquellas que decidan sumarse podrán entregar los alimentos no consumidos siempre que cumplan los requisitos establecidos de conservación, envasado, etiquetado, seguridad alimentaria y vida útil, tal y como marca la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid se encargará de organizar la recepción, clasificación, registro, transporte y posterior distribución de los alimentos entre entidades sociales acreditadas. "El proceso se realizará con vehículos y recipientes homologados, respetando la cadena de frío cuando sea necesaria y manteniendo la trazabilidad de cada donación", relató la nota de prensa.

Por su parte, Ifema Madrid difundirá la iniciativa entre las empresas con capacidad para generar excedentes, facilitará los espacios de recogida y coordinará junto a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid los aspectos operativos necesarios para desarrollar el dispositivo.