Ifema Madrid se marca como objetivo superar los 300 millones de volumen de negocio en 2026

El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha dado a conocer este viernes que el consorcio quiere superar los 300 millones de euros en 2026 enfocándose en el negocio de las ferias y congresos, a lo que suma el impacto que tendrá el Gran Premio de Fórmula 1.

En los Desayunos Madrid de Europa Press, el líder de Ifema Madrid ha desgranado cómo la entidad ferial ha pasado de 60 millones de cifra de negocio en 2020, 180 millones en el 2022 a 234 millones el año pasado. "Generamos caja", ha destacado.

Así, ha subrayado que el perfil de la Ifema del mañana no es "el perfil que hubo antes", además de hacer énfasis en la experiencia del consorcio en organizar eventos como la Cumbre la OTAN o la COP25.

"Ifema es el motor de Madrid y de España", ha reivindicado De los Mozos, quien ha señalado que hay 47.000 empleos en la Comunidad de Madrid ligados a Ifema y ha trasladado que por cada euro que se facture en Ifema "se generan 25 euros en la economía madrileña". "Y por cada empleo de Ifema se generan 100 empleos de trabajo en la economía de Madrid", ha apuntado.

En concreto, se ha referido a ferias "de referencia" como Fitur, "la feria más importante del mundo del turismo", Arco o Fruit Attraction.