Ifema Madrid defiende la colaboración con la Fira de Barcelona: "No me interesa el Mobile"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha defendido este viernes la colaboración con la Fira de Barcelona para "unir" en España y ha afirmado que no le "interesa" el Mobile World Congress.

"Ellos tienen sus ferias, nosotros las nuestras. Lo que podemos colaborar, colaboramos", ha señalado el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad ferial madrileña, José Vicente de los Mozos, en Desayunos Madrid organizado por Europa Press al ser preguntado por si le interesaría acoger esta feria tecnológica que acoge la Ciudad Condal.

Para De los Mozos la relación con la Fira de Barcelona tiene que ser un "win-win" para los dos consorcios y ha indicado que, por ejemplo, los barceloneses han "copiado" a los madrileños y ahora "la Fira también va a gestionar Montmeló".

"Nosotros lo que tenemos que tener claro es qué queremos hacer, qué sectores. Y por eso tenemos que hablar con la economía madrileña", ha recalcado el presidente del Comité Ejecutivo, quien ha puesto en valor la interlocución con la Cámara de Madrid, la Comunidad, el Ayuntamiento y más para poder apostar por "empujar" determinados sectores.