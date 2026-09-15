El II Congreso de la Semana de la Construcción reunirá a 50 ponentes para hablar de innovación en el sector

El II Congreso de la Semana de la Construcción - IFEMA MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, que se organiza en colaboración con Alimarket, reunirá durante tres jornadas a cerca de 50 ponentes de primer nivel, entre altos directivos y representantes de compañías y organizaciones clave del sector para abordar temas como la innovación en el sector.

El programa se desarrollará de forma simultánea en dos auditorios, empresarial y sectorial, con el objetivo de ofrecer una visión global de los principales retos y oportunidades que afronta la cadena de valor de la construcción con temáticas como el talento, el liderazgo sectorial, la inversión en el sector, la construcción industrializada, la internacionalización o la exportación, entre otros, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Y está enfocado hacia un perfil de visitante que engloba toda la cadena de valor de la construcción, desde constructoras, promotoras, arquitectos, prescriptores hasta fabricantes, distribuidores, inversores privados o instituciones públicas.

En este espacio, la jornada del martes, 10 de noviembre, estará centrada en la distribución de materiales, con la participación de destacados directivos como el director general Josep Domingo, de Aúna Distribución; el CEO Jorge Vega, de Bigmat Iberia; el CEO Chris Bargate, de Brico Depot; el director de Operaciones Javi Damià, de Grupo Ibricks; el director general Manel Ventura, de Frans Bonhomme; y el presidente Vicente Manau, de Andimac.

El miércoles 11 se dedicará a la promoción inmobiliaria, con cinco ponencias en horario de mañana y un coloquio por la tarde, en el que participarán referentes del sector como el CEO de Grupo Salas, Manel Rodríguez; el director de Operaciones de Neinor Homes, Alberto Delgado; el presidente de Vía Ágora, Juan Antonio Gómez-Pintado; la presidenta de Asprima y vicepresidenta de APCE España, Carolina Roca; y el director general de Ibosa y presidente de la Asociación de Gestores de Vivienda, Juan José Perucho, entre otros.

La jornada del jueves por la mañana abordará la construcción industrializada, con intervenciones como las de César Frías, socio-director de MORPH, y Lorenzo Pedrero, director general de Molins Precast Solutions.

AUDITORIO SECTORIAL

Por su parte, este otro espacio arrancará el martes con una radiografía del estado actual del sector de la construcción en España, con la participación del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, entre otros.

El día siguiente se centrará en el diseño de proyectos y la evolución del modelo de edificación, abordando especialmente los cambios en el ámbito residencial. Por su lado, la jornada del jueves pondrá el foco en el futuro empresarial, la innovación y las nuevas herramientas del sector, con ponencias y entrevistas a perfiles como Ramón Garnica, socio-director de Nazca Capital.

Organizado por Ifema Madrid, el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción se configura como un punto de encuentro para todos los agentes del sector, fomentando el intercambio de conocimiento, la generación de sinergias y el desarrollo de nuevas soluciones para responder a los retos actuales de la construcción.