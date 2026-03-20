Indra será el patrocinador tecnológico de 'Global Mobility Call', donde presentará sus soluciones de movilidad

Archivo - Brisbane (Australia) avanza hacia una movilidad cero emisiones con la tecnología de Indra. - INDRA - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra será el patrocinador tecnológico de 'Global Mobility Call' (GMC), encuentro internacional de movilidad sostenible, donde la firma presentará sus soluciones en movilidad inteligente, vehículo conectado y sistemas para la gestión del transporte público.

Este evento, organizado por Ifema Madrid, se celebrará del 9 al 11 de junio, y acogerá la demostración de los sistemas de la empresa capaces de integrar infraestructuras, vehículos y centros de control y operadores en tiempo real para ofrecer una "movilidad más segura, eficiente y sostenible", tal y como ha indicado en un comunicado este viernes.

Gracias a tecnologías como comunicaciones V2X, sensórica avanzada o inteligencia artificial (IA), la compañía impulsa una infraestructura digital preparada para el vehículo conectado y autónomo, orientada a transformar la movilidad del futuro.

OBJETIVO DE FOMENTAR COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES E INDUSTRIA

Asimismo, mostrará sus soluciones líderes en gestión inteligente del tráfico e infraestructura, o los sistemas de 'ticketing' para el transporte público que está implantando en ciudades como Londres o Dublín.

"Su experiencia, respaldada por más 2.500 proyectos en 100 ciudades y su conocimiento en el despliegue de proyectos complejos, consolida a Indra como uno de los grandes referentes internacionales en tecnología avanzada para la movilidad", ha señalado la compañía, que ha añadido que su incorporación como 'partner' tecnológico "refuerza el posicionamiento" de 'Global Mobility Call' como el "principal evento europeo de referencia en movilidad sostenible".

En este sentido, Indra ha destacado que dicho evento combina congreso y exposición, con el objetivo de seguir "fomentando la colaboración" entre administraciones públicas, asociaciones sectoriales, industria, operadores y agentes tecnológicos. El encuentro impulsa el desarrollo de políticas, soluciones e iniciativas que permitan avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, conectados y centrados en las personas.

CONEXIÓN ENTRE EMPRESAS Y CREACIÓN DE ALIANZAS

'Global Mobility Call' impulsará asimismo en su próxima edición su dimensión económica, potenciando nuevas oportunidades de negocio y facilitando la conexión entre empresas, la creación de alianzas y el desarrollo de proyectos innovadores dentro del ecosistema de la movilidad.

El evento reunirá a responsables institucionales, expertos, operadores de transporte, representantes de la industria y compañías tecnológicas para abordar cuestiones clave como la electrificación y el despliegue de infraestructuras de recarga, el auge de la movilidad urbana y del transporte público, la multimodalidad, así como el impacto de la digitalización, la IA y la gestión inteligente de datos. A estos retos se suman ámbitos igualmente estratégicos, como la seguridad vial, la accesibilidad, la financiación y la gobernanza de los ecosistemas de movilidad.

La cuarta edición de 'Global Mobility Call' se enmarca en un contexto de análisis, reflexión y contraste de visiones alineado con la actualidad del sector y los desafíos que marcarán la agenda de la movilidad en los próximos años. Esta próxima edición se celebrará de forma simultánea con las ferias Tecma, SRR, Sociocare y el Foro de las Ciudades, impulsadas por Ifema.