Infarma 2026 reunirá del 24 al 26 de marzo a más de 300 expositores y 25.000 profesionales

Manuel Martínez del Peral, presidente del COFM y de Infarma Madrid 2026; Jordi Casas, presidente del COFB y vicepresidente de Infarma Madrid 2026 - COFM

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Infarma Madrid 2026, una nueva edición del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) y CloserStill Media, reunirá del 24 al 26 de marzo a más 300 empresas del sector y 25.000 profesionales para consolidarse como el gran evento del sector.

Bajo el lema 'La salud empieza aquí', la 36ª edición del congreso registrará "magnitudes muy relevantes", con un crecimiento del 15% en superficie expositiva, alcanzando más de 32.000 metros cuadrados repartidos en tres pabellones del Recinto Ferial de Ifema Madrid.

Un incremento de metros que irá acompañado de una mayor participación, con más de 300 expositores, lo que supone un crecimiento del 9%. Además, un 20% de las compañías participantes se incorporan por primera vez en esta edición.

Igualmente, la asistencia profesional prevista se sitúa en más de 25.000 visitantes a lo largo de los tres días de duración, en los que además se desarrollarán 50 sesiones, una treintena de iniciativas de éxito, alrededor de 130 comunicaciones científicas y cerca de un centenar de ponentes.

Unos números que han sido expuestos este martes durante una rueda de prensa en la sede del Colegio madrileño para presentar esta nueva edición en la que han participado el presidente del COFM y de Infarma Madrid 2026, Manuel Martínez del Peral; el presidente del COFB y vicepresidente de Infarma Madrid 2026, Jordi Casas, y el presidente de CloserStill Media, Agustín Torres, quienes estuvieron acompañados por otros representantes de los comités científico y organizador del evento.

Como novedad principal en esta edición, acogerá la presentación del primer 'Informe Infarma', un estudio profundo sobre lo que aporta la red de oficinas de farmacia a la salud de la población y al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) realizado por la Fundación Weber.

"Queremos que sea un documento de referencia, que ayude a la toma de decisiones para hacer frente a los grandes retos del sistema sanitario. Y lo hacemos de manera realista, sin complacencia y con la principal evidencia científica publicada sobre el valor clínico, social y económico que aporta la red de farmacias tanto a nivel nacional como internacional", ha explicado Martínez del Peral.

El presidente del COFM también ha puesto en valor el lema elegido para la ocasión, 'La salud empieza aquí'. ""La salud empieza en la farmacia, y la farmacia se reúne en Infarma. El lema no es un eslogan, es una afirmación apoyada en los hechos. La farmacia es imprescindible, es el primer punto real de acceso al sistema sanitario y ahora toca plasmar qué papel jugamos hoy y debemos jugar en el futuro los farmacéuticos para ayudar a hacer frente a los grandes desafíos del sistema sanitario, desde el envejecimiento hasta la dependencia, pasando por la cronicidad y la polimedicación", ha explicado.

Una idea en la que también ha incidido su compañero en el COFB para remarcar que "todo está en Infarma". "Ya son 36 ediciones en las que Infarma sigue demostrando que es el gran foro líder de la oficina de farmacia donde se encuentra todo lo relacionado con la actualidad e innovación del sector", ha subrayado.

En su intervención, Casas ha puesto en valor además que el congreso es un "ejemplo de cómo la colaboración" entre Madrid y Barcelona genera "un ecosistema enriquecedor, que crece, pero no se conforma y quiere seguir evolucionando año tras año".

Por su lado, Agustín Torres, presidente de CloserStill Media, ha puesto el acento en que este año se busca atraer "un público de valor, con más perfiles vinculados directamente a la farmacia, que aporten retorno real con su presencia".

GRANDES APUESTAS

Además del citado Informe Infarma, otra de las apuestas de este año será la Sala Inspiración, un espacio de acceso exclusivo para congresistas y donde se reunirán algunos de los ponentes más destacados y reconocidos como la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el periodista Vicente Vallés, el chef Ferran Adrià, la neurocientífica Nazareth Castellanos, la atleta Raquel González Casado y el escritor y guionista Albert Espinosa, entre otros.

Todos ellos ofrecerán ponencias inspiracionales orientadas a seguir transformando el sector e incrementando el importante valor sanitario y social que tienen los farmacéuticos y la red de oficinas de farmacia.

También será novedad el aprendizaje lúdico, a través del juego de Dueling Infarma, en el que podrán participar todos los congresistas mediante un juego de retos de preguntas y respuestas online y cuyo ganador tendrá como premio al final del congreso un viaje para dos personas a Montreal (Canadá) con acceso al Congreso Mundial de Farmacia 2026, que organiza la Federación Farmacéutica Internacional (FIP, por sus siglas en inglés) del 30 de agosto al 2 de septiembre.

En materia de actualidad, se abordarán cuestiones de calado como los nuevos servicios profesionales farmacéuticos, los medicamentos veterinarios y la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario en colaboración entre hospitales y farmacias comunitarias, entre otros. Además, a través de la Sala Exponews se presentarán los principales lanzamientos y novedades del sector.

Infarma contará, además, con el Espacio Ágora, donde se ofrecerán diferentes talleres vinculados a la actividad de Ágora Sanitaria, el portal de formación online que pone de nuevo de manifiesto la colaboración entre los Colegios de Farmacéuticos de Barcelona y Madrid. Entre los contenidos se incluirá una sesión sobre qué enfoques son más exitosos en materia de formación continuada, entendiéndola como un pilar imprescindible de la profesión farmacéutica.

Igualmente, se mantiene también el compromiso del congreso con la solidaridad con una nueva edición de Infarma Solidario, que en esta ocasión recaudará fondos para dos organizaciones: la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Fuego de María, para proyectos de ayudas económicas para la cobertura de medicación y gastos farmacéuticos asociados al proceso oncológico en personas con dificultades económicas, y educación en higiene materno-infantil y prevención de patologías infecciosas en población infantil en situación de extrema vulnerabilidad, respectivamente.