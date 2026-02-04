Intergift da inicio a su 87ª edición con más de 250 marcas de textil, decoración o interiorismo

Archivo - Intergift convoca la segunda edición del Concurso de Proyectos de Interiorismo - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Intergift ha inaugurado su 87ª edición con más de 250 marcas nacionales e internacionales donde los profesionales podrán descubrir en los pabellones 5, 7 y 9 las tendencias de textil, decoración, interiorismo y regalo en Ifema Madrid.

En acto ha contado con la presencia de la directora general de Comercio, Marta Nieto; el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez; y la directora general de Negocio Ferial y Congresos de la entidad ferial, Arancha Priede. Durante el mismo, las autoridades, acompañadas del comité organizador de Intergift, han recorrido la oferta de la feria.

Las propuestas se enmarcan en torno a las áreas de Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift con el fin de ofrecer una panorámica completa por las principales propuestas del sector en un entorno profesional.

La inauguración ha concluido con la presentación de la I Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, donde las autoridades han destacado la importancia de esta iniciativa para el comercio del mueble y para reforzar la conexión entre industria, distribución y prescripción, subrayando el papel de Intergift como punto de encuentro clave para el negocio y el networking profesional.

Del 4 al 7 de febrero en Ifema Madrid, Intergift celebra su convocatoria anual con una oferta para la industria, a la que se suman a partir del jueves MOMAD y Bisutex para un encuentro profesional que conecta regalo, decoración, interiorismo, moda y complementos.