Intergift estrena el espacio Desert Dress sobre interiorismo y moda

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la feria de referencia en el sector de la decoración, edición textil, interiorismo y regalo, presenta en su nueva edición el espacio Desert Dress, que proyectará un diálogo entre interiorismo y moda, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Diseñado por el estudio Deseese Design, se ubicará en el pabellón 9 del Recinfo Ferial de Ifema Madrid, dentro de la zona de Editores Textiles de Intergift, que se celebrada del 4 al 7 de febrero.

Este nuevo espacio está inspirado en la estética del desierto y el lenguaje de la moda y propone una atmósfera cálida y envolvente donde predominan las tonalidades tierra, los volúmenes orgánicos y los materiales naturales, según ha explicado la institución ferial.

De esta forma, la propuesta traslada al interiorismo la idea de vestir el espacio, cuidando texturas, formas y detalles como si se tratara de una prenda diseñada a medida.

Concebido como una experiencia que va más allá de lo visual, el proyecto busca generar una conexión real con quienes recorren la feria con el objetivo de mostrar cómo el interiorismo puede transformar emociones y construir relatos a través del espacio.

En esta instalación colaboran marcas de referencia como La Ebanistería, Puertas Camino, Manuel Larraga, LDK Outdoors, Cincocina, Abrito, Sahogar, Manso, Arte y Tela, Inardi, Global TV, Charo Benítez, Aldeco o Ronald Infante.

Junto a este espacio, los profesionales encontrarán en Intergift la amplia oferta del sector Interior Design & Deco, dedicado al interiorismo y la decoración, así como Editores Textiles, dedicada al diseño textil, papeles pintados, alfombras y revestimientos, y Gift dirigido al mundo del regalo. La convocatoria coincide además con la celebración de Bisutex y Momad para lograr una cita multisectorial única en torno al lifestyle.