Intergift inaugura una cita para el sector del interiorismo, mueble, decoración y regalo del 4 al 7 de febrero

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intergift ha impulsado una nueva etapa en su próxima edición, que se celebrará del 4 al 7 de febrero en Ifema Madrid, dedicada al sector del interioreismo, el mueble, la decoración y el regalo.

Según ha indicado Ifema Madrid, este encuentro anual que se celebrará en los pabellones 5, 7 y 9 del Recinto Ferial, marcará el inicio "de una cita profesional renovada y estratégica" para la Feria y para el conjunto del sector.

La convocatoria, que ya ha abierto el registro para expositores, reunirá "una oferta completa y sectorizada" a través de las áreas Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift donde convergerán las principales marcas nacionales e internacionales en un entorno "de inspiración y oportunidades de negocio".

Este calendario responde a las necesidades del sector y al compromiso de la Feria por ofrecer "un modelo más eficiente y competitivo en un mismo espacio". Intergift generará "negocio, visibilidad y oportunidades" para expositores y visitantes profesionales.

El espacio Editores Textiles, ubicado en el pabellón 9, volverá a ser "uno de los grandes protagonistas" de este encuentro reconocido por "su nivel de calidad y su aportación" al diseño de interiores, reunirá una selección de firmas especializadas en tejidos, papeles pintados y revestimientos murales, además de materiales y soluciones para el interiorismo.

Esta área, concebida como "un referente de estilo y visita ineludible" en la planificación de la temporada, ofrecerá a los profesionales la oportunidad de descubrir "las últimas incorporaciones de marcas de alto nivel y explorar el potencial estético y funcional de los materiales" que marcarán las próximas campañas.

Por otro lado, Interior Design & Deco ocupará los pabellones 7 y 9 para ser "el gran punto de encuentro" del interiorismo y la decoración en todas sus vertientes. "Marcas consolidadas, proyectos creativos y propuestas emergentes darán forma a un recorrido lleno de innovación, equilibrio y estilo".

En esta zona convivirán "las últimas novedades" en iluminación, mobiliario, mobiliario de interior y exterior, objetos decorativos, velas y aromas, flores y plantas naturales o artificiales, piezas artesanales y elementos para Navidad para descubrir "propuestas que reinterpretarán los espacios".

El evento también acoge la sección de Gift que se ubica en el pabellón 5, "un espacio versátil que reunirá una amplia variedad de propuestas" en artículos de regalo, papelería, gadgets, juguetes, souvenirs, fiestas, disfraces y regalos personalizables.

Este espacio mostrará "los elementos creativos del sector, con productos que combinan diseño, funcionalidad y un enfoque innovador". De esta forma, el espacio Gift representará "la evolución del sector hacia una oferta más original, diversa y conectada con el consumidor, en sintonía con los nuevos hábitos de consumo y las formas actuales de disfrutar y compartir el regalo".

La nueva etapa de Intergift viene acompañada de "un renovado programa de actividades" diseñado para poner en valor "la creatividad que impulsa al sector". Asimismo, se retomará el concurso de proyectos de interiorismo Intergift, junto con nuevas colaboraciones con estudios y espacios dedicados "al diseño, la innovación y el talento emergente".