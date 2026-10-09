Look Madrid acoge la segunda edición del Campeonato de España de Masaje del 13 al 15 de noviembre

Campeonato de masajes en Look Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid acogerá del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid el II Campeonato de España de Masaje, una competición que reunirá a espertos nacionales e internacionales en masaje, bienestar y terapias manuales.

En concreto, estos profesionales medirán su técnica y conocimientos en las categorías Estético Facial, Estético Corporal, SPA & Wellness, Deportivo, Asiático, Estilo Libre y Masaje a 4 Manos, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Para Guillermo Marín Aguilar, director del campeonato, esta segunda edición supone "un paso adelante y una nueva oportunidad para poner en valor el talento, la técnica y el conocimiento de los profesionales del masaje". "Queremos que el campeonato sea un gran escaparate para esta profesión y para todos los profesionales que trabajan cada día por elevar su nivel de especialización", ha explicado.

Así, esta competición pondrá a prueba la ejecución técnica, la precisión, la creatividad y la capacidad de adaptación de los participantes en cada una de las modalidades. Las pruebas serán evaluadas por un jurado especializado integrado por profesionales de reconocido prestigio como Mónica Pasolea, Ángel Sánchez Ayllón, Silvia Giralt, Elia Ramallo, María José Bordera y Susana Rodríguez Utrilla, entre otros especialistas.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Además de las pruebas del campeonato, el programa incluirá masterclass y contenidos especializados en masaje, wellness y terapias manuales, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer nuevas técnicas, tendencias y enfoques profesionales de la mano de expertos del sector.

Desde Ifema Madrid han destacado que la presencia de esta competición refuerza la oferta de contenidos especializados de Look Madrid, "que vuelve a incorporar a su programa iniciativas orientadas a la formación, la actualización profesional y el intercambio de conocimientos en torno al bienestar y el cuidado personal".

Julia González, directora de Look Madrid, ha remarcado que el II Campeonato de España de Masaje "aporta una dimensión muy experiencial a Look Madrid y enriquece nuestra agenda con una actividad que combina competición, aprendizaje y demostración en directo". "Es una oportunidad para acercar al profesional nuevas técnicas, tendencias y referentes de una disciplina cada vez más presente en el ámbito de la belleza y el bienestar", ha dicho.

El II Campeonato de España de Masaje contará además con el patrocinio de Kapyderm. "En Kapyderm siempre hemos defendido una visión global del cuidado y de la salud, basada en la formación, la prevención y la profesionalización. Por eso es un orgullo apoyar una iniciativa que impulsa el talento, la excelencia y el crecimiento de los profesionales del sector dentro de un marco tan relevante como Look Madrid", ha dicho su CEO, Pastor Vilaseca.